사진 = 혜리 인스타그램

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사진 = 혜리 인스타그램

사진 = 혜리 인스타그램

가수 겸 배우 혜리가 티아라와 화려한 드레스를 착용한 새로운 모습을 공개했다.혜리는 최근 자신의 인스타그램에 "miss you 🤍 （hrm)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 혜리는 풍성하게 퍼지는 화이트 드레스를 입고 양팔을 자연스럽게 내려 전체 실루엣을 드러냈다. 어깨를 드러낸 드레스는 상체부터 스커트까지 촘촘한 비즈와 반짝이는 장식으로 뒤덮여 있으며 허리선을 지나면서 크게 퍼지는 볼륨감 있는 디자인이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 혜리는 상반신을 가까이 담은 채 카메라를 정면으로 바라봤다. 높게 올린 머리 위로 반짝이는 티아라가 또렷하게 드러나고, 드레스 윗부분을 가득 채운 비즈와 스톤 장식이 얼굴 아래까지 이어진다. 은은한 핑크빛을 더한 볼과 윤기가 도는 입술, 길게 뻗은 속눈썹이 가까운 거리에서 선명하게 담겼다.또 다른 사진에서 혜리는 풍성한 드레스 자락 사이에 앉아 얼굴을 카메라 가까이 내밀었다. 고개를 살짝 돌린 자세에서 티아라와 매끈하게 정돈한 업스타일이 함께 보이며, 목선을 따라 길게 내려온 잔머리가 어깨 위로 자연스럽게 떨어진다. 가까운 구도에서는 드레스 상단의 입체적인 장식과 촘촘하게 박힌 비즈가 더욱 세밀하게 드러났고, 혜리는 입술을 살짝 벌린 채 카메라를 바라봤다.마지막 사진에서 혜리는 한 손을 허리에 올리고 몸을 앞으로 기울인 자세를 취했다. 풍성한 스커트가 화면 아래를 가득 채운 가운데 허리까지 이어지는 화려한 장식과 티아라가 한 화면에 담겼으며, 혜리의 시선은 카메라 바깥쪽을 향하고 있다.이를 본 팬들은 "우리의 공주", "아름답다", "너무 예뻐", "진짜 귀엽다", "드레스 잘 어울려요", "귀엽고 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.앞서 혜리는 올해 ENA 드라마 '그대에게 드림'으로 시청자들과 만난 데 이어 지난 6월 서울에서 시작한 '2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING'을 통해 해외 팬들과 만남을 이어왔다. 오는 12월 5일부터 6일까지 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열리는 'AAA 2026' 참석도 확정한 상태다.한편 혜리는 1994년생으로 32세다. 혜리는 걸스데이로 데뷔했으며 이후 배우로 전향해 '응답하라 1988' 등 수 많은 작품을 통해 연기력을 입증했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr