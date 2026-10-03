33기 영숙이 프로그램에 지원한 계기 중 하나가 이전 기수 출연자를 향한 관심이었다고 밝혔다./사진=유튜브 채널 '촌장' 캡처

33기 영숙이 프로그램에 지원한 계기 중 하나가 이전 기수 출연자를 향한 관심이었다고 밝혔다./사진=유튜브 채널 '촌장' 캡처

'나는 솔로' 33기 영숙이 프로그램에 지원한 계기 중 하나가 이전 기수 출연자를 향한 관심이었다고 밝혔다.영숙은 지난 1일 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 33기 라이브 방송에 출연해 방송 이후 근황과 솔로나라 뒷이야기를 전했다. 영숙은 현재 만나는 사람이 있느냐는 질문에 "아직은 모태솔로다"라고 답했다. 이어 "솔로나라 다녀오고 나서 '조금 더 적극적이어야겠다'는 생각이 들었다"고 달라진 마음가짐을 이야기했다.그는 "처음에는 남자를 어디에서 만나야 할지 모르니까 '나는 솔로'에 나가게 됐다"며 "솔로 나라에서 나름 단기적으로 속성 교육을 받은 느낌이다"라고 말했다. 영숙은 "원래 여기 '나는 솔로' 신청을 한 이유도 이전 기수분들 중에 마음에 들었던 분이 있었다"며 "'그분과 어떻게 만날 수 있을까, 방송 나가면 만날 수 있지 않을까' 해서 신청한 거다"라고 설명했다.영숙은 "편집이 돼서 방송에 나가지는 않았다"며 "이제 33기가 마무리돼서 알아볼 기회가 있으면 내가 먼저 용기를 갖고 연락을 해보려고 하고 있다"고 말했다.영숙은 33기 방송에서 영식의 선택을 받았지만, 최종 선택에서는 그를 택하지 않았다. 이에 두 사람은 최종 커플로 이어지지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr