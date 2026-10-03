허경환이 '런닝맨'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

허경환이 '런닝맨'에 출연한다. / 사진제공=SBS

앞서 MBC '놀면 뭐하니?' 고정 멤버 합류 소식을 알린 개그맨 허경환이 '런닝맨'에 12번째 출연하며 예능 행보를 이어간다.오는 4일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 멤버들과 허경환이 강원 철원으로 떠난 1박 2일 여행기가 공개된다. 이날 허경환은 어느덧 12번째 '런닝맨' 출연에 나선다. 여러 차례 함께한 만큼 별다른 소개 없이 자연스럽게 등장해 멤버들을 놀라게 한다. 특히 매니저도 동행하지 않은 채 직접 운전해 철원까지 왔다고 밝히며 적극적인 모습을 보인다.이날 방송에서는 하하의 첫 팬 콘서트 뒷이야기도 공개된다. 양세찬은 "제일 좋았던 건 재석이 형 라이브"라며 콘서트 주인공인 하하가 아닌 유재석의 무대를 꼽는다.앞서 유재석은 하하의 팬 콘서트에 깜짝 등장해 자신의 트로트곡 '사랑의 재개발'을 불렀다. 다른 멤버들 역시 "재석이 형 보러 간 분들이 반 이상이더라", "SNS에 재석이 형 라이브 무대 영상만 돌더라"며 하하를 놀린다. '런닝맨' 멤버들이 함께한 팬 콘서트 현장 영상도 공개될 예정이다.철원에서는 '철원 뜯어 뿌쓰요' 레이스가 펼쳐진다. 멤버들은 제한 시간 안에 미션을 수행해 빙고 한 줄을 완성해야 한다. 빙고판에는 각종 혜택과 함께 멤버들이 피하고 싶어 하는 병영 체험 미션도 포함된다.여기에 미션을 하나씩 완료할 때마다 벌칙 대상자가 공개되는 규칙까지 더해진다. 멤버들은 원하는 혜택을 얻는 동시에 벌칙을 피하기 위해 경쟁한다.'런닝맨'은 4일 오후 6시 10분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr