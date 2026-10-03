배우 백진희가 내년 결혼을 앞두고 일본 여행 첫날의 소소한 순간을 공개했다.
백진희는 최근 자신의 인스타그램에 "1일차"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 백진희는 빗방울이 맺힌 차창을 배경으로 좌석에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 화이트 티셔츠 위에 맑은 하늘색 카디건을 입고 긴 갈색 머리를 자연스럽게 내려뜨렸으며 한쪽 팔을 들어 손을 얼굴 옆에 가볍게 댄 모습이다. 화려한 장식 없이 작은 귀걸이만 더한 얼굴이 화면 가까이 담기면서 자연스러운 이목구비가 고스란히 드러났다. 이어진 사진에서 백진희는 화사한 핑크색 니트를 입고 카페 테이블에 앉아 검은색 음료가 담긴 유리잔을 손에 들었다. 다른 한 손은 입가에 가져간 채 시선을 위쪽으로 향하고 있으며 목에는 가느다란 실버 목걸이를 길게 늘어뜨려 단정한 차림에 포인트를 더했다. 백진희의 앞에는 초록색 크림과 짙은색 시트가 층을 이룬 케이크 한 조각이 놓여 있어 여행 중 카페에서 보낸 순간도 함께 담겼다.
이를 본 팬들은 "여행은 너무 좋지만 집이 최고", "귀엽다", "너무 예뻐", "백진희 화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "더예뻐졌어요" 등의 댓글을 달았다.
한편 1990년생으로 36세인 백진희는 내년 1월 23일 비연예인 남자친구와 결혼한다고 발표했다. 예비 신랑은 캐나다에서 직장 생활을 하는 것으로 알려졌으며 결혼식은 비공개로 진행된다. 백진희는 결혼 후 캐나다에서 새로운 생활을 시작할 계획이며 한국과 캐나다를 오가며 결혼 생활을 이어갈 계획이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
백진희는 최근 자신의 인스타그램에 "1일차"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 백진희는 빗방울이 맺힌 차창을 배경으로 좌석에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 화이트 티셔츠 위에 맑은 하늘색 카디건을 입고 긴 갈색 머리를 자연스럽게 내려뜨렸으며 한쪽 팔을 들어 손을 얼굴 옆에 가볍게 댄 모습이다. 화려한 장식 없이 작은 귀걸이만 더한 얼굴이 화면 가까이 담기면서 자연스러운 이목구비가 고스란히 드러났다. 이어진 사진에서 백진희는 화사한 핑크색 니트를 입고 카페 테이블에 앉아 검은색 음료가 담긴 유리잔을 손에 들었다. 다른 한 손은 입가에 가져간 채 시선을 위쪽으로 향하고 있으며 목에는 가느다란 실버 목걸이를 길게 늘어뜨려 단정한 차림에 포인트를 더했다. 백진희의 앞에는 초록색 크림과 짙은색 시트가 층을 이룬 케이크 한 조각이 놓여 있어 여행 중 카페에서 보낸 순간도 함께 담겼다.
이를 본 팬들은 "여행은 너무 좋지만 집이 최고", "귀엽다", "너무 예뻐", "백진희 화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "더예뻐졌어요" 등의 댓글을 달았다.
한편 1990년생으로 36세인 백진희는 내년 1월 23일 비연예인 남자친구와 결혼한다고 발표했다. 예비 신랑은 캐나다에서 직장 생활을 하는 것으로 알려졌으며 결혼식은 비공개로 진행된다. 백진희는 결혼 후 캐나다에서 새로운 생활을 시작할 계획이며 한국과 캐나다를 오가며 결혼 생활을 이어갈 계획이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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