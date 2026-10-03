방송인 지상렬이 무대 울렁증을 고백한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 지상렬이 무대 울렁증을 고백한다. / 사진제공=KBS

방송인 지상렬이 20년 만의 가수 활동을 앞두고 뜻밖의 고민을 털어놓는다. 생방송 무대를 앞둔 리허설에서는 긴장한 나머지 실수까지 이어진다.3일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지상렬이 래퍼 'G.C 해머'로 '뮤직뱅크' 무대에 오르는 과정이 공개된다.이날 지상렬은 마이티 마우스 추플렉스, 쇼리, 경리와 함께 '뮤직뱅크' 출근길에 나선다. 20년 만에 가수로 음악방송을 찾은 그는 "생방송을 앞두고 선잠을 잤지만 출근길부터 팬들에게 좋은 기운을 느꼈다"며 설렘을 나타낸다.첫 번째 리허설부터 예상치 못한 상황이 벌어진다. 실수를 막기 위해 자신만의 소품까지 준비한 지상렬은 무대에서 기존 음악방송에서는 쉽게 볼 수 없었던 행동을 한다. 이를 본 마이티 마우스는 "G.C 해머 형님이 음악방송 리허설 분위기를 바꿨다"고 말한다. 쇼리의 설명을 들은 지상렬은 "그런 게 아예 안 되는 거였어?"라며 뒤늦게 당황한다.달라진 음악방송 문화에도 적응한다. 마이티 마우스가 생방송 전 안무 챌린지를 촬영하자고 제안하자 지상렬은 처음에는 "생방송에 집중해야지. 여기 챌린지 하러 왔냐"고 반응한다. 그러나 다른 가수들도 대기 시간 동안 챌린지를 촬영한다는 사실을 알게 된 뒤 직접 안무를 배우기 시작한다.지상렬은 다른 가수들의 대기실을 찾아 '소주밤 챌린지' 섭외에도 나선다. 솔로 가수로 컴백한 샤이니 민호에게 도움을 요청하자 민호는 "제대로 찍으면 되죠"라며 흔쾌히 응한다.생방송을 앞두고는 지상렬의 친형 부부가 대기실을 찾는다. 형수는 출연진을 위해 음식을 준비하고, 영탁까지 지상렬의 대기실을 방문한다. 영탁을 본 형수가 반가움을 감추지 못하자 쇼리는 "아까 저희를 만났을 때와 반응이 너무 다른 것 같다"고 말해 웃음을 자아낸다.하지만 최종 카메라 리허설에 들어가면서 분위기가 달라진다. 긴장한 모습을 보이던 지상렬은 "사실 '노래 울렁증'이 있다"고 털어놓는다. 결국 리허설 도중 실수까지 이어지자 마이티 마우스는 생방송을 앞두고 긴급회의에 들어간다.'살림남'은 이날 오후 10시 55분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr