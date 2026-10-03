코미디언 신기루와 김지유가 '놀라운 토요일'에 출격한다./사진제공=tvN

코미디언 신기루와 김지유가 '놀라운 토요일'에 출격한다./사진제공=tvN

코미디언 신기루와 김지유가 '놀라운 토요일'에 출격한다. 그런 가운데 김지유가 수영복을 연상시키는 의상으로 등장해 시선을 끈다.오늘(3일) 오후 6시 방송되는 tvN '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에는 신기루와 김지유가 게스트로 출연한다.신기루는 문세윤과 닮은꼴 면모로 웃음을 안긴다. 의상부터 말투까지 비슷한 두 사람의 모습에 출연진이 웃음을 터뜨리자 신기루는 "저 자신도 문세윤인지 신기루인지 헷갈릴 때가 있다"고 너스레를 떤다. 여기에 자신을 흉내 내는 문세윤을 다시 따라 하며 유쾌한 호흡을 이어간다.김지유는 지난 3월 '놀토' 출연 당시 태연의 친오빠를 향한 속마음을 고백해 화제를 모은 바 있다. 이날 그는 '시누이' 태연 덕분에 친구들 사이에서 연예인으로 인정받게 된 사연을 공개한다. 김지유의 플러팅으로 피해를 봤다는 제보도 잇따르는 가운데, 특유의 재치로 맞받아친다.이어 '다섯이 한 마음 - 전지적 대사 시점' 게임이 진행된다. 태연은 다수의 OTT를 구독하는 만큼 영화와 드라마에 강한 면모를 보이고, 피오 역시 센스를 발휘한다. 반면 영케이는 게임 구멍에서 벗어나기 위해 고군분투한다. '팀전 스피드 받쓰'에서는 두 팀의 팀워크 대결이 펼쳐진다. 래퍼 도레미들의 활약에 문세윤의 촉과 출연진의 심리전까지 더해지며 팽팽한 승부가 이어진다.'초성퀴즈 - 치킨 편'에서는 분장 후 자신감이 오른 영케이가 연이어 엉뚱한 오답을 내놓는다. 이를 지켜보는 희극인들은 초조함을 감추지 못한다. 틈만 나면 앉아 쉬려는 모습마저 닮은 문세윤과 신기루의 호흡, '시누이-올케' 구도를 형성한 태연과 김지유의 맞대결도 이어진다.'놀라운 토요일'은 오늘(3일) 오후 6시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr