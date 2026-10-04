'나는 솔로' 33기 영수가 종영 라이브 방송 불참을 둘러싼 의문에 직접 답했다./사진=SNS 갈무리

'나는 솔로' 33기 영수가 종영 라이브 방송 불참을 둘러싼 의문에 직접 답했다./사진=SNS 갈무리

'나는 솔로' 33기 영수가 종영 라이브 방송 불참을 둘러싼 의문에 직접 답했다./사진=SNS 갈무리

'나는 솔로' 33기 영수가 종영 라이브 방송 불참을 둘러싼 의문에 직접 답했다.영수는 지난 1일 사회관계망서비스(SNS)에서 '쓰레드 팬미팅'을 열고 시청자들의 질문에 답했다. 이 과정에서 33기 종영 라이브 방송에 참석하지 않은 이유를 언급했다. 한 시청자는 "라방 안 나가는데 헤어 협찬은 왜 받았냐. 소개팅 나가려고 받았냐"고 질문했다.이에 영수는 "라방은 개인 사정으로 못 갔다. 동기(33기)들이 지방에서 올라오고 마지막이니까 좋은 모습으로 인사는 하고 싶어서 받았다. 라방 못 가서 죄송하다"고 답했다.앞서 지난달 30일 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로') 33기 모태솔로 특집이 최종 선택과 함께 막을 내렸다. 이후 진행된 종영 라이브 방송에는 해당 기수에서 화제를 모았던 영수가 불참해 그 배경에 관심이 쏠렸다.앞서 한 헤어 디자이너가 영수를 비롯한 출연진의 헤어·메이크업을 진행한 모습과 간단한 인터뷰 영상을 공개하면서 의문이 커졌다. 영상 속 영수는 짧아진 머리로 스타일 변신에 나섰고, 이후 같은 모습으로 33기 회식에 참석한 사진도 공개했다. 라이브 방송에는 나오지 않았지만, 회식에는 함께한 사실이 알려지면서 불참 이유를 두고 여러 반응이 이어졌다.영수는 방송에서 보여준 자기 모습에 대해서도 별도로 고개를 숙였다. 그는 지난 2일 자신의 계정에 영상을 올리고 "마지막 인사 제대로 못 드려서 정말 죄송하다. 방송 중에 내가 부족하거나 미흡한 부분이 많이 보였던 것 같다. 그 부분은 내가 개선해 나갈 수 있도록 노력하겠다"고 사과했다. 이어 "남은 현생 멋지게 최선을 다해서 살아갈 수 있도록 많은 관심과 격려 부탁드린다"고 덧붙이며 인사를 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr