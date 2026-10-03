올데이프로젝트 타잔의 남다른 무용 실력이 공개된다./사진=텐아시아DB

올데이프로젝트 타잔의 남다른 무용 실력이 공개된다./사진제공=MBC

올데이프로젝트 타잔의 남다른 무용 실력이 공개된다. 그가 속한 올데이프로젝트는 테디가 이끄는 더블랙레이블이 선보인 혼성 그룹이다.오늘(3일) 방송되는 MBC '전지적 참견 시점' 418회에서는 부산을 찾은 타잔이 모교인 부산예술고등학교를 방문하는 모습이 그려진다. 부산에서 열리는 음악 시상식 참석을 앞두고 2시간의 여유가 생긴 타잔은 모교로 향한다. 오랜만에 부산을 찾은 그는 이동하는 동안 거리를 둘러보며 학창 시절의 추억을 떠올린다.학교에 도착한 타잔은 후배들의 환호를 받는다. 이어 타잔을 3년간 가르친 선생님의 증언을 통해 자유분방한 모습과는 다른 학창 시절이 공개된다. 타잔은 매일 해야 할 연습 목록을 직접 작성하고 이를 모두 끝내기 전까지 귀가하지 않을 정도로 무용에 매진했다. 늦은 시간까지 학교에 남아 연습하기 위해 경비원을 피해 다녔다는 일화도 전해진다.타잔은 동아무용콩쿠르에서 2년 연속 금상을 차지했고, 해당 기록은 아직까지 깨지지 않은 것으로 알려졌다. 이를 계기로 '부산예고의 전설'로 불리게 된 사연도 소개된다. 평소 타잔에게 "안 돼", "하지 마"를 외치던 매니저 역시 그의 학창 시절 이야기를 들으며 남다른 노력에 공감한다.이후 부산에서 개최된 음악 시상식에는 타잔의 가족들도 총출동한다. 앞선 방송에서 각각 '맘스터치'와 '파파존스'라는 별명을 얻었던 부모님을 비롯해 고모와 큰엄마까지 현장을 찾는다. 데뷔 후 처음으로 부산 무대에 오른 타잔은 가족들이 지켜보는 가운데 수상의 기쁨도 안는다. 수상 소감을 전한 뒤 올데이프로젝트 멤버로 무대에 올라 공연을 펼친다.타잔의 학창 시절 이야기는 오늘(3일) 오후 10시 20분 방송되는 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr