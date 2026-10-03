사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

사진 = 채수빈 인스타그램

배우 채수빈이 '나를 충전해줘' 공개를 앞두고 김영광과 함께한 촬영 비하인드를 공개했다.채수빈은 최근 자신의 인스타그램에 "빈지리에오🫪"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 채수빈은 입 주변에 검은색으로 수염을 그린 채 작은 손거울을 들여다보고 있다. 자연스럽게 내려온 앞머리에 긴 머리를 하나로 땋아 묶었으며 아이보리색의 포근한 질감이 돋보이는 상의를 입고 사뭇 진지한 표정으로 거울 속 얼굴을 확인하는 모습이 웃음을 자아낸다. 또렷한 눈매와 차분한 메이크업에 큼지막하게 그려진 수염이 대비되며 장난기 넘치는 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 채수빈은 턱을 살짝 든 채 시선을 위로 향하고 있고 검은색 펜으로 입 주변의 수염을 덧그리고 있는 모습이 귀여움을 자아냈다. 옆으로 넘긴 머리와 길게 땋은 헤어스타일, 반짝이는 귀걸이가 얼굴선을 따라 자연스럽게 어우러진 가운데 수염을 그리는 과정을 가까운 거리에서 그대로 담아냈다.또 다른 사진에서 채수빈은 뒤를 돌아선 모습으로 양쪽으로 나눠 땋은 헤어스타일을 보여줬다. 느슨하게 땋아 끝부분을 둥글게 말아낸 두 갈래 머리가 등 위로 내려오며 앞선 사진에서는 한쪽만 보였던 헤어스타일의 전체 모습이 드러났다.마지막 사진에는 채수빈과 김영광이 나란히 서서 수염을 그린 얼굴로 휴대전화를 바라보는 모습이 담겼다. 짙은 남색 슈트를 차려입은 김영광은 한 손으로 직접 휴대전화를 들어 셀카를 찍으며 턱 아래에 손가락을 가져갔고 채수빈도 같은 포즈를 취한 채 김영광을 올려다봤다. 아이보리색 상의에 연청바지와 운동화를 매치한 채수빈과 정장 차림의 김영광이 서로 다른 스타일로 서 있으면서도 얼굴에 그린 수염과 같은 포즈로 장난스러운 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "넘나 귀엽", "수염그리고 먹방하신거 쉽지않으셨을건데 너무잘 해내셨어요", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 이쁘다", "늘귀여워" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 채수빈은 김영광과 넷플릭스 트라마 '나를 충전해줘'에 출연한다. 작품은 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영관 분)과 특별한 전기 능력을 지닌 나보배(채수빈 분)가 만나면서 벌어지는 로맨틱 코미디다. 제작발표회에서 채수빈은 김영광에 대해 자칫 느끼해질 수 있는 대사를 담백하고 멋지게 표현했다고 말하며 함께한 연기 호흡을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr