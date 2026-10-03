사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

사진 = 33기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 33기 정숙이 방송 종영 후 광수, 영숙, 영자와 함께한 근황을 공개했다.33기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "솔로리액션🎬🎥"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 정숙은 영자, 영숙, 광수와 한 테이블에 둘러앉아 카메라를 향해 사진을 남기고 있다. 정숙은 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손에 작은 간식을 들어 보이며 카메라 가까이에서 멤버들과 함께 화면을 채웠다.이어진 사진에서 정숙은 가장 앞에서 직접 카메라를 바라보며 손가락으로 브이 포즈를 만들었다. 체크 패턴이 포인트로 들어간 검은색 상의와 길게 내려오는 웨이브 헤어가 눈에 띄는 가운데 정숙의 뒤쪽에는 영숙과 광수가 자리했다. 영자는 정숙 옆으로 얼굴을 가까이 가져간 채 한쪽 눈을 감고 미소 지어 네 사람이 한 화면 안에 자연스럽게 모였다.마지막 사진에서 정숙은 거울 앞에 서서 휴대전화를 들고 네 사람의 모습을 직접 촬영했다. 정숙은 정면을 바라보는 영숙과 광수 사이에서 휴대전화 화면에 시선을 맞췄다. 앞쪽에 자리한 영자는 양손을 얼굴 아래에 받친 포즈를 취했고 영숙 역시 양손을 볼 옆에 펼쳐 보이며 사진을 남겼다. 광수는 흰색 상의를 입고 세 사람 뒤쪽에 서서 거울을 바라봤다.이를 본 팬들은 "잘봤습니다", "다들 응원합니다", "매력적인 분들", "33기 화이팅", "선남과 선녀들 같아 보여요", " 떠나보내기너무아쉬움" 등의 댓글을 달았다.앞서 정숙은 지난 '나는솔로' 33기 모태솔로 특집 최종 선택에서 영철과 서로를 선택하며 최종 커플이 됐다. 그러나 이후 진행된 종영 라이브 방송을 통해 두 사람이 현재 연인 관계는 아니라는 사실이 공개됐다. 방송 이후 영철과 정숙은 데이트를 했지만 현재는 서로의 앞날을 응원하는 사이가 된 것으로 전해졌다.정숙도 종영 후 SNS를 통해 방송 속 자신의 모습을 돌아보며 어리숙하고 미숙했던 점이 있었다고 밝히고 이번 출연이 자신을 돌아보고 성장하는 계기가 됐다는 소감을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr