'배구계 강동원'으로 불리는 김요한이 오연희와 '현커'로 거듭났다.
지난 2일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 김요한과 오연희가 첫 여행을 떠나 서로의 마음을 확인하는 모습이 그려졌다. 앞서 김요한은 오연희에게 "정식으로 사귀면서 알아가고 싶다"고 고백했다. 그러나 오연희는 "조금 더 알아가는 시간을 갖고 싶다"며 답을 미뤘다.
김요한은 여행을 떠나기에 앞서 "연희와 사귈지, 끝낼지 오늘 우리 둘의 관계를 정리하겠다"고 각오를 밝혔다. 두 사람이 묵을 숙소는 '학생주임' 탁재훈이 사비로 결제해줬다. 이동 중 김요한에게 전화를 건 탁재훈은 "첫 여행에서 연인 간에 싸울 수도 있으니 지나치게 서로의 마음을 확인하려고 하지 말라"고 조언했다.
풀빌라에 도착한 김요한과 오연희는 수영복으로 갈아입고 둘만의 시간을 보냈다. 김요한은 수영을 못하는 오연희를 등에 업고 물 위를 걸었으며, 대형 튜브에 함께 올라타며 한층 가까워졌다. 수영을 마친 뒤 두 사람은 와인을 곁들이며 진솔한 대화를 나눴다. 김요한은 "꽃을 보고 싶으면 셀프 카메라를 봐"라며 오연희를 꽃에 비유하는 플러팅을 펼쳤다. 분위기가 무르익자 김요한은 앞선 고백을 다시 꺼냈다. 그는 "고백 이후에 연희가 답을 미룬 게 있었잖아. 어느 정도 정리가 됐어?"라고 조심스럽게 물었다. 오연희는 "당시에는 너무 갑작스러워서 고백받은 뒤부터 관계를 진지하게 생각해봤다"고 말했다. 이어 "오늘이 몇 월 며칠이죠? 오늘부터 우리 1일 해요"라며 김요한의 고백을 받아들였다.
김요한은 미소를 감추지 못한 채 여행 출발 때부터 준비해온 초대형 꽃다발을 꺼냈다. 그는 "만약 거절당하면 꽃다발을 도로 가져가려고 했다"고 너스레를 떤 뒤 오연희를 끌어안았다. 오연희는 "앞으로 요한 오빠와 재밌는 걸 많이 만들어 나갈 수 있을 것 같아 기대된다"고 설렘을 드러냈다. 김요한 역시 "이게 다 탁재훈 선생님 덕분"이라며 고마움을 나타냈다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
지난 2일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 김요한과 오연희가 첫 여행을 떠나 서로의 마음을 확인하는 모습이 그려졌다. 앞서 김요한은 오연희에게 "정식으로 사귀면서 알아가고 싶다"고 고백했다. 그러나 오연희는 "조금 더 알아가는 시간을 갖고 싶다"며 답을 미뤘다.
김요한은 여행을 떠나기에 앞서 "연희와 사귈지, 끝낼지 오늘 우리 둘의 관계를 정리하겠다"고 각오를 밝혔다. 두 사람이 묵을 숙소는 '학생주임' 탁재훈이 사비로 결제해줬다. 이동 중 김요한에게 전화를 건 탁재훈은 "첫 여행에서 연인 간에 싸울 수도 있으니 지나치게 서로의 마음을 확인하려고 하지 말라"고 조언했다.
풀빌라에 도착한 김요한과 오연희는 수영복으로 갈아입고 둘만의 시간을 보냈다. 김요한은 수영을 못하는 오연희를 등에 업고 물 위를 걸었으며, 대형 튜브에 함께 올라타며 한층 가까워졌다. 수영을 마친 뒤 두 사람은 와인을 곁들이며 진솔한 대화를 나눴다. 김요한은 "꽃을 보고 싶으면 셀프 카메라를 봐"라며 오연희를 꽃에 비유하는 플러팅을 펼쳤다. 분위기가 무르익자 김요한은 앞선 고백을 다시 꺼냈다. 그는 "고백 이후에 연희가 답을 미룬 게 있었잖아. 어느 정도 정리가 됐어?"라고 조심스럽게 물었다. 오연희는 "당시에는 너무 갑작스러워서 고백받은 뒤부터 관계를 진지하게 생각해봤다"고 말했다. 이어 "오늘이 몇 월 며칠이죠? 오늘부터 우리 1일 해요"라며 김요한의 고백을 받아들였다.
김요한은 미소를 감추지 못한 채 여행 출발 때부터 준비해온 초대형 꽃다발을 꺼냈다. 그는 "만약 거절당하면 꽃다발을 도로 가져가려고 했다"고 너스레를 떤 뒤 오연희를 끌어안았다. 오연희는 "앞으로 요한 오빠와 재밌는 걸 많이 만들어 나갈 수 있을 것 같아 기대된다"고 설렘을 드러냈다. 김요한 역시 "이게 다 탁재훈 선생님 덕분"이라며 고마움을 나타냈다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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