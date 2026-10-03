사진 = 33기 영식 인스타그램

'나는솔로' 33기 영식이 방송 종영 직후 새로운 인연을 알아보고 있다는 근황을 밝힌 가운데 지난 여름의 마지막 일상을 공개했다.33기 영식은 최근 자신의 인스타그램에 "Goodbye Summer ☀️You've been wonderful~"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 영식은 차 안에서 안전벨트를 착용한 채 선글라스를 쓰고 정면을 바라보고 있다. 검은색 상의 위로 회색빛 반소매 셔츠를 걸쳤으며 자연스럽게 넘긴 긴 머리와 둥근 프레임의 짙은 선글라스가 어우러져 방송에서 보여준 모습과는 또 다른 스타일을 완성했다. 한쪽 손은 입가 가까이에 가볍게 가져간 채 손목의 메탈 시계를 자연스럽게 드러냈고 창문을 통해 들어온 강한 햇빛이 얼굴과 셔츠 일부를 밝게 비추고 있다.앞서33기 영식은 최근 종영한 '나는솔로' 33기 모태솔로 특집에서 영숙을 최종 선택했지만 영숙은 최종 선택을 하지 않아 커플로 이어지지 않았다.이후 공개된 33기 종영 라이브에서 영식은 현재 연애 여부를 묻는 이야기가 나오자 "현재 알아보고 있는 여자가 있다"고 밝혀 방송 이후 새롭게 생긴 인연을 언급했다. 영숙은 여전히 모태솔로라고 밝히며 솔로나라를 다녀온 뒤 연애에 조금 더 적극적으로 나서고 싶다는 생각을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr