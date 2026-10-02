그룹 빅뱅 출신 탑과 애프터스쿨 출신 배우 나나의 열애설이 불거진 가운데, 약 6개월 전 두 사람이 함께한 모습이 재조명되고 있다./사진=탑 유튜브 캡처

그룹 빅뱅 출신 탑과 애프터스쿨 출신 배우 나나의 열애설이 불거진 가운데, 약 6개월 전 두 사람이 함께한 모습이 재조명되고 있다./사진=탑 유튜브 캡처

그룹 빅뱅 출신 탑(본명 최승현·38)과 애프터스쿨 출신 배우 나나(본명 임진아·35)의 열애설이 불거진 가운데, 약 6개월 전 두 사람이 함께한 모습이 재조명되고 있다.디스패치는 2일 탑과 나나가 지난 1월 뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺은 뒤 6월부터 교제 중이라고 보도했다. 두 사람은 최근까지 나나의 자택 인근에서 데이트를 이어온 것으로 전해졌다. 이와 관련해 나나 소속사 측은 "확인 중"이라고 밝혔다.탑과 나나는 지난 1월 탑의 첫 솔로 정규앨범 '다중관점'의 더블 타이틀곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오를 통해 처음 호흡을 맞췄다. 탑이 나나에게 직접 뮤직비디오 주인공을 제안한 것으로 알려졌다. 이후 나나는 지난 4월 탑의 유튜브 콘텐츠에도 출연했다. 당시 나나는 탑에게 "나를 캐스팅한 이유가 궁금하다"라고 질문했다.탑은 노래를 처음 만들 때부터 어느 시대의 인물인지 알 수 없는 신비로운 여성이 등장하길 바랐다고 설명했다. 이어 나나를 바라보며 "내가 봤을 때 가장 잘 어울렸다"라고 캐스팅 이유를 밝혔다. 당시 두 사람은 서로 존댓말을 사용하는 등 지금의 열애설과는 사뭇 다른 분위기로 대화를 나눴다.두 사람은 2세대 아이돌 출신이라는 공통점도 있다. 탑은 2006년 빅뱅으로 데뷔했고, 나나는 2009년 애프터스쿨에 합류했다. 이후 두 사람 모두 연기자로 활동 영역을 넓혔다.탑은 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임2'를 통해 연기 활동을 재개했으며 지난 4월 솔로 정규앨범을 발매했다. 나나는 드라마 '굿와이프', 넷플릭스 시리즈 '마스크걸', '스캔들' 등에 출연하며 배우로 활동하고 있다.열애설과 관련한 양측의 입장은 아직 확인되지 않았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr