가수 겸 배우 나나와 그룹 빅뱅 출신 탑이 열애설에 휩싸인 가운데, 나나 측이 확인에 나섰다./사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 나나와 그룹 빅뱅 출신 탑이 열애설에 휩싸인 가운데, 나나 측이 확인에 나섰다.나나 소속사 측은 2일 텐아시아에 탑과의 열애설과 관련해 "확인 중"이라고 밝혔다.앞서 디스패치는 탑과 나나가 지난 6월부터 연인 관계로 발전했다고 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 지난 1월 탑의 첫 솔로 정규앨범 '다중관점'의 더블 타이틀곡 '완전 미쳤어!' 뮤직비디오 촬영을 계기로 처음 인연을 맺었다. 이후 지난 4월 나나가 탑의 신곡 프로모션 콘텐츠에 출연하며 다시 한번 호흡을 맞췄고, 이후 연락을 주고받으며 가까워졌다는 설명이다.매체는 두 사람이 최근까지 나나의 자택이 있는 것으로 알려진 경기 구리시 아치울마을 일대에서 여러 차례 데이트를 즐겼다고 전했다. 지난달 나나의 밀라노 패션위크 출국 직전에도 함께 시간을 보냈으며, 지난달 30일과 이달 1일에도 만남을 이어갔다고 보도했다.탑은 2006년 빅뱅 멤버로 데뷔했다. 배우로도 활동했으며 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임2'를 통해 연기 활동을 재개했다. 최근에는 솔로 앨범을 발매하고 투어를 진행하고 있다.나나는 2009년 애프터스쿨 멤버로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 드라마 '굿와이프', '킬잇', '출사표', 넷플릭스 시리즈 '마스크걸', '스캔들' 등에 출연했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr