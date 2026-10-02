가수 김종국이 얼굴을 가린 채 해외여행을 즐겼지만 한국 팬들에게 정체를 들켰다.
1일 유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK'에는 '부캉이 대신 거북이 보고 옴'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 휴가를 위해 하와이를 찾은 김종국의 모습이 담겼다.
김종국은 숙소에 도착한 뒤 주변을 둘러보기 위해 밖으로 나섰다. 선글라스와 마스크를 착용해 얼굴을 가린 그는 "한국 분들이 거의 1m에 한 분씩 계신다"며 "알아보시는 분들도 계시고 그냥 지나쳐 가시는 분들도 있다"고 말했다. 여행 4일 차에는 버스를 타고 이동하던 중 뜻밖의 일을 겪었다. 헬스장에 가기 위해 버스 정류장으로 향하던 김종국을 한 한국인 모녀가 알아보고 뒤따라온 것. 김종국은 "저는 (얼굴을) 가렸다고 생각했는데 걸음걸이를 보고 아셨다고 한다. 사진을 찍어드렸다"고 설명했다.
한편 김종국은 지난해 9월 연하의 비연예인과 결혼했다. 최근 김종국은 유튜브 채널을 통해 운동과 여행 등 일상을 공개하고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
1일 유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK'에는 '부캉이 대신 거북이 보고 옴'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 휴가를 위해 하와이를 찾은 김종국의 모습이 담겼다.
김종국은 숙소에 도착한 뒤 주변을 둘러보기 위해 밖으로 나섰다. 선글라스와 마스크를 착용해 얼굴을 가린 그는 "한국 분들이 거의 1m에 한 분씩 계신다"며 "알아보시는 분들도 계시고 그냥 지나쳐 가시는 분들도 있다"고 말했다. 여행 4일 차에는 버스를 타고 이동하던 중 뜻밖의 일을 겪었다. 헬스장에 가기 위해 버스 정류장으로 향하던 김종국을 한 한국인 모녀가 알아보고 뒤따라온 것. 김종국은 "저는 (얼굴을) 가렸다고 생각했는데 걸음걸이를 보고 아셨다고 한다. 사진을 찍어드렸다"고 설명했다.
한편 김종국은 지난해 9월 연하의 비연예인과 결혼했다. 최근 김종국은 유튜브 채널을 통해 운동과 여행 등 일상을 공개하고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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