가수 김종국이 하와이 여행 브이로그 영상을 공개했다. / 사진=텐아시아DB

김종국이 걸음걸이 때문에 한국 팬들에게 정체를 들켰다. / 사진=유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK' 영상 캡처

가수 김종국이 얼굴을 가린 채 해외여행을 즐겼지만 한국 팬들에게 정체를 들켰다.1일 유튜브 채널 '김종국 GYM JONG KOOK'에는 '부캉이 대신 거북이 보고 옴'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 휴가를 위해 하와이를 찾은 김종국의 모습이 담겼다.김종국은 숙소에 도착한 뒤 주변을 둘러보기 위해 밖으로 나섰다. 선글라스와 마스크를 착용해 얼굴을 가린 그는 "한국 분들이 거의 1m에 한 분씩 계신다"며 "알아보시는 분들도 계시고 그냥 지나쳐 가시는 분들도 있다"고 말했다.여행 4일 차에는 버스를 타고 이동하던 중 뜻밖의 일을 겪었다. 헬스장에 가기 위해 버스 정류장으로 향하던 김종국을 한 한국인 모녀가 알아보고 뒤따라온 것. 김종국은 "저는 (얼굴을) 가렸다고 생각했는데 걸음걸이를 보고 아셨다고 한다. 사진을 찍어드렸다"고 설명했다.한편 김종국은 지난해 9월 연하의 비연예인과 결혼했다. 최근 김종국은 유튜브 채널을 통해 운동과 여행 등 일상을 공개하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr