'나솔' 26기 커플, 마침내 결혼 발표했다…영수♥영숙 "5년 전 인연 결실"

SBS Plus, ENA 예능 '나는 솔로' 26기 영수와 영숙이 결혼 소식을 전했다.26기 영숙은 지난 1일 자신의 SNS에 "5년 전의 인연이 나솔을 통해 결실을 맺게 되었습니다! 축하해주신 모든 분들께 감사드리고, 행복하게 잘 살겠습니다"라는 글을 남겼다. 영수 역시 같은 날 자신의 소셜미디어에 "감사합니다. 행복하게 잘 살겠습니다"라는 소감을 올렸다.함께 공개된 웨딩화보 속 두 사람은 야외 정원과 실내 스튜디오를 배경으로 다채로운 예복 스타일링을 소화했다. 햇살이 내리쬐는 야외에서는 크림톤 수트에 버건디 보타이를 맨 영수와 플라워 자수가 수놓아진 오프숄더 드레스를 입은 영숙이 부케를 건네며 환하게 웃고 있다. 통창 유리창을 배경으로 손을 잡고 나란히 선 전신 컷에서도 두 사람의 편안하고 따뜻한 미소가 시선을 끈다.또한 심플한 블랙 쓰리피스 수트와 순백의 실크 벨라인 드레스를 매치한 클래식한 컷을 비롯해, 층층이 레이스가 풍성하게 퍼지는 드레스와 브라운 수트를 착용하고 바닥에 나란히 앉아 다정한 무드를 연출한 컷도 담겼다. 분홍빛 당의와 배자를 단아하게 갖춰 입은 한복 컷에서는 정갈하면서도 밝은 신랑 신부의 면모를 보여줬다.영수와 영숙은 지난해 방영된 '나는 솔로' 26기에 함께 출연했다. 두 사람은 방송 출연 5년여 전 소개팅으로 만났던 특별한 과거 인연이 알려지며 화제를 모았으나, 방송 내에서는 최종 커플로 이어지지 않았다.각각 대학교 환경공학과 교수, 고고미술사 관련 분야 초빙교수로 재직 중인 두 사람은 방송 당시 '교수 커플'이라는 수식어를 얻었다. 촬영 종료 이후 진지한 만남을 이어오다 부부의 연을 맺게 됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr