조보아가 '고분고분한 킬러' 출연을 검토하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 조보아가 '고분고분한 킬러' 출연을 검토하고 있다.2일 조보아 소속사 빌리언스 측은 조보아가 티빙 새 오리지널 시리즈 '고분고분한 킬러' 출연을 제안받고 검토 중이라고 밝혔다.'고분고분한 킬러'는 현모양처가 되는 것이 인생의 계획이었던 여성이 온실 밖에서 살아남기 위해 예상하지 못했던 직업을 갖게 되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 조보아는 극 중 이화라 역을 제안받은 것으로 알려졌다.당초 이화라 역에는 배우 이청아가 출연할 예정이었지만 이청아가 지난 8월 교통사고를 당하면서 하차 수순을 밟게 됐다. 작품에 액션 장면이 포함돼 있어 촬영을 이어가기 어려운 상황이었다. 조보아가 출연을 확정할 경우 이청아의 빈자리를 채우게 된다.조보아는 지난해 10월 비연예인 남편과 결혼했으며 지난 2월 아들을 품에 안았다. 이후 산후조리에 집중해온 만큼 '고분고분한 킬러'가 출산 후 복귀작이 될지 관심이 쏠린다.조보아는 2025년 5월 공개된 넷플릭스 시리즈 '탄금'에 출연했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr