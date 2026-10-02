서인영이 재혼을 앞두고 자신의 연애사를 공개했다. / 사진=텐아시아 DB

서인영이 과거 연예인과 3년 반 동안 교제했던 사실을 공개하며 자신의 연애사를 털어놨다. /사진 = E채널

서인영이 과거 연예인과 3년 반 동안 교제했던 사실을 공개하며 자신의 연애사를 털어놨다.지난 1일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'에서는 서인영과 미미미누가 최근 달라진 연애 문화를 주제로 이야기를 나눴다.이날 오랜만에 MC로 나선 서인영은 "MC를 오랜만에 해서 공주님처럼 입고 왔다"며 "오늘부터 유행을 씹어먹어 보자"고 말했다. 함께 진행을 맡은 미미미누를 소개받은 뒤에는 "많이 배운 남자가 좋다"고 덧붙였다.이날 주제는 '요즘 연애 트렌드'였다. 미미미누는 짧은 시간 동안 여러 이성을 만나는 로테이션 소개팅부터 같은 아파트 입주민끼리 만남을 갖는 '아파팅'까지 최근 등장한 연애 방식을 소개했다.서인영은 "처음부터 잘 맞는 사람과 만나고 싶지만 그게 말처럼 쉽냐"고 반문했다. '아파팅'에 대해서도 "소개팅이 잘 안됐는데 마주치면 민망하지 않냐"고 현실적인 반응을 보였다.과거 연애 예능에 대한 이야기도 나왔다. 서인영은 크라운제이와 함께 출연했던 MBC '우리 결혼했어요'를 떠올리며 당시에는 "정이 있었고 낭만이 있었다"고 말했다.서인영은 상대가 누구인지 모른 채 촬영장에 갔다가 크라운제이를 처음 만났다며 "가상 결혼인지 진짜 결혼인지 헷갈렸을 때도 있었던 것 같다"고 회상했다.촬영이 이어지면서 두 사람 사이에 실제 유대감도 생겼다고 했다. 서인영은 "전우애로 간다. 오빠에게 무슨 일이 생기면 내가 따져야 할 것 같았다"고 말했다. 촬영이 끝난 뒤에도 대화를 이어가자 제작진으로부터 카메라 밖에서는 대화를 자제해 달라는 요청까지 받았다고 밝혔다.자신의 실제 연애사도 꺼냈다. 과거 연예인들의 만남에서 스타일리스트가 '사랑의 메신저' 역할을 하기도 했다는 이야기가 나오자 서인영은 자신 역시 스타일리스트를 통해 쪽지를 받은 경험이 있다고 밝혔다.특히 쪽지를 보낸 상대가 연예인이었다고 밝히며 "그 사람과 3년 반을 만났다"고 털어놨다. 다만 해당 연예인의 정체는 공개하지 않았다.연애 대신 어머니와 정서적 친밀감을 나누는 이른바 '엄미새'에 대해서는 선을 그었다. 미미미누가 엄마와 여행과 쇼핑, 맛집 방문은 물론 고민 상담까지 함께하는 젊은 세대의 모습을 설명하자 서인영은 "엄마는 엄마일 뿐이고 독립을 해야 한다"며 "이건 이해 못 한다"고 말했다.일주일에 한 번씩 어머니를 만나 콘텐츠에 대한 피드백도 받는다는 미미미누에게는 "여자친구랑 해야지"라고 말했다.'AI 연애' 이야기가 나오자 서인영은 더욱 놀랐다. 미미미누가 원하는 방식으로 반응하는 AI와 유대감을 쌓는 것을 넘어 실제 결혼식까지 진행한 해외 사례를 소개하자 "나는 오늘 쇼크다. 쇼크"라고 반응했다.마지막으로 미미미누가 연애 과정에서 시간 낭비와 상처를 걱정하는 사람들에게 해줄 말을 묻자 서인영은 "이겨내, 이겨내자"고 답했다.한편 '서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 오후 9시 E채널에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr