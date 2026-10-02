홍진경이 자신의 집을 방문한 켄타로와 이준기를 위해 한식을 대접했다. / 사진='공부왕 찐천재' 유튜브 캡처

홍진경이 자신의 집을 방문한 켄타로와 이준기를 위해 한식을 대접했다. / 사진='공부왕 찐천재' 유튜브 캡처

방송인 홍진경이 자신의 집을 방문한 일본 배우 사카구치 켄타로와 배우 이준기를 위해 정성 어린 한식 한 상을 대접했다.지난 1일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '켄타로, 이준기 방송 최초로 공개하는 아시아 스타의 삶'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 켄타로와 이준기가 홍진경의 집에 방문하는 모습이 담겼다.켄타로는 "한국에 오면 가게에서 먹게 되는 경우가 많아서 이렇게 집에서 먹는 건 처음"이라고 말했다. 켄타로는 홍진경의 집을 둘러보더니 "이런 규모의 집이 보통은 아니다"라며 "경치가 역시 대단하다"고 연신 감탄을 터뜨렸다.홍진경은 손수 만든 부드러운 돼지갈비찜과 잡채, 간장게장과 불고기, 떡, 식혜까지 푸짐하게 차려냈다. 홍진경이 켄타로를 위해 직접 간장게장 살을 짜주자, 켄타로는 "영광이다"라고 화답했다. 이어 홍진경은 켄타로가 식사 중 땀을 흘리자 그의 땀을 직접 닦아줬지만 이내 바로 제지당하며 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr