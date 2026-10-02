'신랑수업2'에서 3대3 미팅 결과가 공개된다. / 사진제공=채널A

'신랑수업2'에서 3대3 미팅 결과가 공개된다. / 사진제공=채널A

'신랑수업2' 이정진, 천명훈, 김상혁이 3대3 미팅에 나선 가운데 최종 선택을 통해 새로운 인연이 탄생한다.2일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 송해나가 주선한 3대3 미팅에 참여한 이정진, 천명훈, 김상혁의 모습과 최종 선택 결과가 공개된다.앞서 세 사람은 모델 출신 사업가 유채련, 클레오 4기 멤버이자 배우인 구도경, 배우 출신 숏드라마 제작자 유연희와 첫 만남을 가졌다. 이후 천명훈의 어머니가 운영하는 펜션으로 자리를 옮겨 서로를 알아가는 시간을 이어간다.식사를 준비하던 중 이정진, 천명훈, 김상혁은 따로 모여 각자의 마음을 확인한다. 세 사람 모두 호감이 가는 상대가 있다고 밝히면서도 서로의 선택이 겹치지 않기를 바라며 은근한 신경전을 벌인다.특히 이정진과 천명훈은 구도경을 향해 본격적으로 호감을 표현한다. 앞서 첫 만남부터 구도경에게 관심을 보였던 천명훈은 함께 숯불을 피우던 중 "저랑 사계절을 한번 경험해보시겠느냐"고 적극적으로 대시한다.이정진도 가세한다. 그는 구도경이 좋아하는 김치찌개를 직접 끓여 챙겨줘 눈길을 끈다. 구도경이 "섹시한 남자를 좋아한다"고 이상형을 밝히자 이정진은 전완근을 강조하며 자신의 매력을 어필한다. 여기에 김상혁까지 구도경의 마음을 흔든다. 김상혁이 베이스 기타를 연주하자 구도경은 관심을 보이고, 이후 인터뷰에서 "기타 치는 모습이 너무 섹시해서 호감도가 팍 올라갔다"고 밝힌다.구도경을 사이에 두고 세 사람의 호감이 얽힌 가운데 송해나는 "이날 만남을 통해 최종적으로 서로를 선택한 이들이 나왔다"고 귀띔한다. 이정진, 천명훈, 김상혁 가운데 누가 새로운 인연으로 이어졌을지는 본 방송에서 공개된다.이들의 3대3 미팅 최종 결과는 이날 오후 9시에 방송되는 '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr