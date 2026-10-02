모델 한혜진이 배우 이시언의 아들을 안고 있다. / 사진=한혜진 SNS

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사진=한혜진 유튜브 채널

모델 한혜진이 함께 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연했던 배우 이시언과 만났다.이시언은 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "솔민 왕자님, 달심 고모에게 잘해야 한다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 한혜진이 이시언의 아들을 품에 안고 있는 모습. 아들은 한혜진의 소매를 꼭 붙잡고 있어 보는 이들의 미소를 유발했다.앞서 한혜진은 같은날 자신의 유튜브 채널에 '이시언+서지승 부부의 임신, 출산 비하인드 공개!'라는 제목의 영상을 업로드했다. 영상에는 한혜진이 이시언 아들에게 선물한 침대가 소개돼 눈길을 끌었다.한편 이시언은 1982년생으로 올해 45세다. 2001년 영화 '신라의 달밤'으로 데뷔해 24주년을 맞았다. 2021년 배우 서지승과 결혼해 지난 5월 아들을 두게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr