'푸른길' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

'푸른길' 예고편이 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '푸른길'이 오는 11월 20일 공개된다. 손석구와 일본 배우 나가야마 에이타가 한국과 일본을 넘나드는 연쇄 살인사건을 쫓는 형사로 호흡을 맞춘다. 'D.P.'의 한준희 감독이 연출을 맡은 가운데, 두 사람의 공조와 대립을 담은 포스터와 예고편이 공개됐다.'푸른길'은 사지가 뒤틀린 시체와 의문의 메시지, 국경을 넘어 반복되는 끔찍한 살인사건을 쫓는 두 형사의 이야기다. 넷플릭스 시리즈 'D.P.'와 영화 '차이나타운'을 연출한 한준희 감독의 신작이다.손석구는 서울 경찰청 기동수사대 형사 김석 역을, 나가야마 에이타는 도쿄 경시청 수사1과 형사 이노세 역을 맡았다. 서로 다른 성향과 수사 방식을 지닌 두 사람은 한국과 일본에서 발생한 연쇄 살인사건의 진실을 추적한다.공개된 2종의 포스터에는 각각 일본과 한국의 뒷골목에 서 있는 김석과 이노세의 모습이 담겼다. 두 사람의 뒤로 한국어와 일본어로 적힌 의문의 메시지가 나타나 사건의 단서를 암시한다. "뒤틀린 시체, 의문의 메시지, 국경을 넘은 기괴한 살인"이라는 문구도 더해졌다.함께 공개된 예고편은 김석과 이노세가 급하게 사건 현장으로 뛰어가는 장면으로 시작된다. 뼈가 부서지는 소리를 묘사하는 두 형사의 대사와 함께 피해자의 피로 적힌 한국어와 일본어 메시지가 교차하며 사건의 기괴함을 드러낸다.김석은 인파를 헤치며 달리고, 이노세는 분노를 참지 못한 채 소리친다. 각자의 방식으로 사건을 추적하는 두 사람의 모습에 이어 재일교포 사업가 리윤옥(김신록 분)과 의문의 호랑이 그림도 등장한다. 리윤옥과 호랑이 그림이 연쇄 살인사건에 어떤 관련이 있을지는 아직 드러나지 않았다.예고편 말미에는 피를 흘린 채 바닥에 쓰러진 김석을 이노세가 차갑게 내려다보는 장면이 담겼다. 공조 관계인 두 사람 사이에 어떤 갈등이 발생한 것인지 궁금증을 남긴다.'푸른길'은 제31회 부산국제영화제 '온 스크린' 섹션에 공식 초청됐다. 한준희 감독과 손석구, 나가야마 에이타, 김신록은 영화제에 참석해 관객들과 만날 예정이다.'푸른길'은 오는 11월 20일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr