남희두랑 데이트는 언제해?…‘환연2’ 이나연, 스위스 찍고 프랑스까지 연이어

'환승연애2' 출신 이나연이 쉴 틈 없는 해외 일상을 공개했다.이나연은 1일 자신의 SNS에 프랑스 국기 이모티콘과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 이나연은 이동 중인 좌석에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 회색 후드 집업을 뒤집어쓴 편안한 차림에도 또렷한 이목구비와 청순한 미모가 눈길을 끈다. 특히 프랑스 국기 이모티콘을 덧붙이며 또 한 번의 해외 일정을 알렸다.앞서 이나연은 최근 어머니와 함께 스위스 여행을 다녀온 바 있다. 당시 어머니와 유럽에서 여유로운 시간을 보내며 여행 일상을 공개했던 이나연은 한국에 돌아온 지 얼마 지나지 않아 다시 프랑스로 향하며 남다른 여행 사랑을 보여줬다.연이은 해외 일정에 공개 열애 중인 남희두와의 데이트에도 자연스럽게 관심이 쏠린다. 두 사람은 티빙 '환승연애2'를 통해 얼굴을 알린 장수 커플인 만큼 각자의 바쁜 일상 속에서도 꾸준히 만남을 이어가고 있다.이나연과 남희두는 '환승연애2' 출연 당시 재회에 성공했으며, 프로그램 종영 후에도 공개 열애를 이어오고 있다. 이나연은 JTBC 골프 아나운서 등으로 활동했으며 유튜브와 SNS를 통해 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr