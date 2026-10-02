이상순이 '미주신경 기능 저하'로 라디오를 떠난 지 약 한 달 만에 DJ석으로 돌아온 가운데, 아내 이효리도 핑클 완전체 활동을 준비하며 부부가 나란히 본업 복귀에 나선다./ 사진=SNS

이상순이 '미주신경 기능 저하'로 라디오를 떠난 지 약 한 달 만에 DJ석으로 돌아온 가운데, 아내 이효리도 핑클 완전체 활동을 준비하며 부부가 나란히 본업 복귀에 나선다./ 사진=SNS

이상순이 '미주신경 기능 저하'로 라디오를 떠난 지 약 한 달 만에 DJ석으로 돌아온 가운데, 아내 이효리도 핑클 완전체 활동을 준비하며 부부가 나란히 본업 복귀에 나선다.이상순은 지난 1일 자신의 SNS에 "오랜만"이라는 글과 함께 라디오 부스에서 촬영한 사진을 공개했다. MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 생방송을 앞두고 마이크 앞에 앉은 모습이었다.자신의 복귀를 기다린 청취자들의 메시지도 공유했다. 청취자들은 "역시 우리 디제이가 최고", "순디의 컴백 목소리 듣고 싶었다", "시월 순디가 돌아왔다", "귀가 정화되는 기분" 등의 반응을 남겼다.이상순은 지난 8월 26일 갑작스러운 컨디션 난조로 '완벽한 하루 이상순입니다' 생방송에 불참한 뒤 약 한 달간 자리를 비웠다.당시 소속사 안테나는 이상순이 병원 치료와 검사를 받은 결과 '미주신경 기능 저하' 증상으로 안정이 필요하다는 의료진 소견을 받았다고 밝혔다. 이후 이상순은 라디오 진행을 중단하고 회복에 집중했다.이상순도 자신의 건강 상태를 직접 알렸다. 그는 "현재 추가적인 정밀 검사를 기다리고 있으며, 검사 과정에서 미주신경 기능 저하와 관련된 신경계 증상이 확인돼 의료진의 권유에 따라 충분한 안정을 취하며 회복에 집중하고 있다"고 전했다. 이어 "충분히 안정을 취하며 쉬면 서서히 회복될 수 있다고 하니, 이번 기회에 충분한 시간을 갖고 좀 더 확실하게 건강을 회복해서 돌아가겠다"고 말했다.이상순이 자리를 비운 동안 '완벽한 하루 이상순입니다'는 스페셜 DJ 체제로 운영됐다. 토마스 쿡을 시작으로 성진환, 권진아, 정재형 등이 차례로 진행을 맡았다.약 한 달 만에 이상순이 복귀한 가운데 아내 이효리도 오랜만에 핑클 멤버로 활동을 앞두고 있다. 최근 젬스톤이앤엠에 따르면 이효리와 옥주현, 이진, 성유리 등 핑클 네 멤버는 완전체 활동을 준비 중이다. 핑클은 2019년 JTBC '캠핑클럽'을 통해 완전체로 재회하고 신곡을 발표한 바 있다.이번에는 네 멤버가 핑클 이름으로 다시 활동을 준비하고 있다는 점에서 관심을 받고 있다. 1998년 데뷔한 핑클은 '내 남자친구에게', '영원한 사랑', 'Now' 등의 히트곡을 발표하며 1세대 대표 걸그룹으로 활동했다.건강 문제로 한동안 마이크를 내려놨던 이상순은 DJ로 돌아왔고, 이효리는 핑클 멤버들과 다시 활동에 나설 준비를 하고 있다.한편 이상순은 2024년 11월부터 '완벽한 하루 이상순입니다' DJ를 맡고 있다. 이효리와는 2013년 결혼했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr