그룹 킥플립 x iann dior / 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 킥플립(KickFlip)이 이안 디올(iann dior)이 피처링한 신곡 'Kick Off The Wall'(킥 오프 더 월)의 일부를 공개했다.킥플립은 2일 공식 SNS를 통해 미니 5집 'KICK OFF THE WALL Pt. 1'의 더블 타이틀곡 중 하나인 'Kick Off The Wall (Feat. iann dior)' 뮤직비디오 티저를 선보였다.영상에는 멤버들이 움직이는 차량 위에서 도심을 달리는 모습과 단체 퍼포먼스가 담겼다. 함께 공개된 컬래버레이션 이미지에는 피처링에 참여한 이안 디올도 등장했다.'Kick Off The Wall'은 스스로에 대한 의심과 두려움을 떨쳐내고 앞으로 나아가겠다는 내용을 담은 곡이다. 멤버 계훈과 동화가 작사에 참여했다.이번 앨범에서는 '미완성'과 'Kick Off The Wall'이 더블 타이틀곡으로 묶인다. '미완성'이 자신에게 던지는 질문이라면 'Kick Off The Wall'은 그에 대한 답으로 이어지는 구성이다. 앨범에는 총 8곡이 수록되며 킥플립 멤버들이 전곡 작업에 참여했다.'KICK OFF THE WALL Pt. 1'은 오는 6일 오후 6시 발매된다. 같은 날 오후 7시 Mnet M2 컴백 스테이지를 통해 신곡 무대를 선보인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr