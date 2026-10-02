가수 로이킴(33)이 모발 이식 수술을 받았다고 털어놨다.
지난 1일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 로이킴이 게스트로 출연했다.
이날 조현아는 "로이랑은 진짜 옛날에 술을 많이 마셨다. 네가 헤드밴드 쓰고 다닐 때 어릴 적에 많이 놀았다"며 12년 전 인연을 회상했다. 이어 조현아는 로이킴의 이마 라인을 유심히 바라보며 "이마가 좀"이라고 말끝을 흐렸다. 이에 로이킴이 "까졌다는 거냐"고 발끈하자, 조현아는 "아니, (머리를) 심으셨냐"고 물었다. 로이킴은 "저 꽤 됐다"고 모발 이식을 인정했다. 그러면서도 "이마밖에 안 보이냐. 너무 티 나냐. 나는 자연스럽게 됐다고 생각했는데"라며 손으로 이마를 감싸 쥔 채 민망해했다. 조현아는 "아니다, 좋다. 잘했다"고 수습했다.
평소 자기관리 비결도 공개했다. 로이킴은 "필라테스도 하고 당연히 PT도 받는다. 요즘은 집 주변 사우나에서 땀을 쫙 빼고 탕에 들어간다"고 설명했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 1일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 로이킴이 게스트로 출연했다.
이날 조현아는 "로이랑은 진짜 옛날에 술을 많이 마셨다. 네가 헤드밴드 쓰고 다닐 때 어릴 적에 많이 놀았다"며 12년 전 인연을 회상했다. 이어 조현아는 로이킴의 이마 라인을 유심히 바라보며 "이마가 좀"이라고 말끝을 흐렸다. 이에 로이킴이 "까졌다는 거냐"고 발끈하자, 조현아는 "아니, (머리를) 심으셨냐"고 물었다. 로이킴은 "저 꽤 됐다"고 모발 이식을 인정했다. 그러면서도 "이마밖에 안 보이냐. 너무 티 나냐. 나는 자연스럽게 됐다고 생각했는데"라며 손으로 이마를 감싸 쥔 채 민망해했다. 조현아는 "아니다, 좋다. 잘했다"고 수습했다.
평소 자기관리 비결도 공개했다. 로이킴은 "필라테스도 하고 당연히 PT도 받는다. 요즘은 집 주변 사우나에서 땀을 쫙 빼고 탕에 들어간다"고 설명했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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