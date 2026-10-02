가수 로이킴이 모발 이식 수술을 고백했다./사진='조현아의 평범한 목요일 밤'

가수 로이킴이 모발 이식 수술을 고백했다./사진='조현아의 평범한 목요일 밤'

가수 로이킴(33)이 모발 이식 수술을 받았다고 털어놨다.지난 1일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 로이킴이 게스트로 출연했다.이날 조현아는 "로이랑은 진짜 옛날에 술을 많이 마셨다. 네가 헤드밴드 쓰고 다닐 때 어릴 적에 많이 놀았다"며 12년 전 인연을 회상했다. 이어 조현아는 로이킴의 이마 라인을 유심히 바라보며 "이마가 좀"이라고 말끝을 흐렸다. 이에 로이킴이 "까졌다는 거냐"고 발끈하자, 조현아는 "아니, (머리를) 심으셨냐"고 물었다.로이킴은 "저 꽤 됐다"고 모발 이식을 인정했다. 그러면서도 "이마밖에 안 보이냐. 너무 티 나냐. 나는 자연스럽게 됐다고 생각했는데"라며 손으로 이마를 감싸 쥔 채 민망해했다. 조현아는 "아니다, 좋다. 잘했다"고 수습했다.평소 자기관리 비결도 공개했다. 로이킴은 "필라테스도 하고 당연히 PT도 받는다. 요즘은 집 주변 사우나에서 땀을 쫙 빼고 탕에 들어간다"고 설명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr