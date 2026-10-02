도경수가 '우주떡집'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

도경수가 '우주떡집'에 출연한다. / 사진제공=tvN

최근 1%대 시청률을 기록한 나영석 PD의 예능 '우주떡집'에 가수 도경수가 새 아르바이트생으로 합류한다. 서울 영업 과정에서 잇따른 실수로 시청자들의 쓴소리를 들었던 '우주떡집'이 도경수의 투입으로 새로운 활력을 더할 수 있을지 주목된다.2일 방송되는 tvN '우주떡집' 10회에서는 도경수가 서울 매장 세 번째 영업 아르바이트생으로 나선다. 'KKPP푸드' 본부장으로 주방 경험과 요리 실력을 갖춘 도경수는 영업 현장에 투입돼 멤버들과 호흡을 맞춘다.이날 멤버들은 신메뉴 '떡뻥 타코' 판매에 나선다. 앞서 멕시코 현지에서 타코 만드는 법을 배운 도경수는 미미에게 직접 레시피를 알려준다. 조리 과정에서는 업무를 나누고 순서를 차분하게 설명하며 주방 경험을 발휘한다.반면 홀 업무에서는 예상치 못한 어려움을 겪는다. 홀에서 일해본 경험이 없는 도경수는 주문받는 방법을 메모하며 첫 손님을 맞을 준비에 나선다. 이은지의 도움을 받아 주문을 받는 데 성공하지만 이후 혼란에 빠진다.신메뉴 출시와 함께 기존 멤버들의 역할에도 변화가 생긴다. 이영지는 버거 메뉴를 전담하고 미미는 새롭게 마련된 타코존을 맡는다.앞서 가비와 함께한 서울 매장 두 번째 영업을 마친 멤버들의 모습도 공개된다. 예상하지 못한 상황에 멤버들이 감정이 북받친 가운데 미미는 눈물을 보인 것으로 전해졌다.'우주떡집'은 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr