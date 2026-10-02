이광수가 남다른 소통 열정을 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

배우 이광수가 팬 소통 플랫폼을 시작한 지 하루 만에 남다른 소통 열정을 보여 화제다.2일 온라인 커뮤니티에는 이광수가 이날 오전 팬들과 버블을 통해 나눈 대화가 공개됐다.이광수는 오전 7시 20분부터 "애들아, 일어나라. 버블 할 시간이야"라며 팬들을 깨웠다. 한 팬이 잠을 자겠다고 하자 이광수는 "아니야. 너 많이 잤어. 버블 해야지"라고 답했다. 몇 시간 뒤 시험을 앞두고 있다는 팬에게는 시험을 마치고 돌아오라고 했고, 체육대회와 화장, 식사해야 한다는 팬들에게도 일정을 마친 뒤 다시 버블에 들어오라고 재촉해 웃음을 자아냈다.이광수는 지난 1일부터 버블을 시작했다. 첫날에는 팬들에게 플랫폼 기능을 직접 물어보며 사용법을 익혔고, 이후 빠르게 적응해 쉴 새 없이 메시지를 보냈다. 급기야 자신이 계속 애플리케이션을 확인한다며 스스로 "나 이거 중독인가 봐"라고 말하기도 했다.첫날부터 다량의 메시지를 보내며 팬들과 소통한 이광수는 이튿날 이른 아침부터 다시 버블에 등장하며 새로운 '소통왕'의 면모를 보여주고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr