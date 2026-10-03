김혜자가 85세의 나이에 자신의 65년 연기 인생과 그동안 공개하지 않았던 상처를 돌아본다./ 사진=텐아시아 DB

김혜자가 85세의 나이에 자신의 65년 연기 인생과 그동안 공개하지 않았던 상처를 돌아본다./ 사진=SBS

김혜자가 85세의 나이에 자신의 65년 연기 인생과 그동안 공개하지 않았던 상처를 돌아본다.오는 4일 방송되는 SBS 특집 다큐멘터리 '김혜자의 안부-죽지 마세요'에는 배우 김혜자의 연기 인생과 오랜 기간 이어온 나눔 활동이 담긴다.김혜자는 1961년 데뷔한 뒤 65년 동안 배우로 활동해왔다. 수많은 작품에 출연하며 '국민 배우'라는 수식어를 얻었지만 카메라 밖에서는 상처와 불안을 안고 지냈다고 털어놓는다.삶의 힘든 시기를 보내던 중 찾은 아프리카는 김혜자에게 변화를 가져왔다. 현지에서 어려움을 겪는 아이들을 만난 뒤 나눔 활동을 시작했고, 이후 국제구호개발 NGO 월드비전 친선대사로 오랜 기간 활동을 이어왔다.이번 다큐멘터리에서는 김혜자가 당시 어떤 시간을 보내고 있었는지와 아프리카에서의 경험 이후 그의 삶이 어떻게 달라졌는지도 다룬다. 다른 사람을 돕기 위해 시작한 일이 오히려 자신이 다시 살아갈 힘을 얻는 계기가 됐다는 이야기도 전한다.내레이션은 배우 이병헌이 맡는다. 봉준호 감독을 비롯해 이정은, 이세영, 고두심, 한지민, 최강희, 류덕환, 손호준 등 김혜자와 작품과 활동을 통해 인연을 맺은 이들도 출연한다. 이들은 각자가 기억하는 배우 김혜자의 모습을 이야기한다.김혜자가 오랫동안 친선대사로 활동해온 월드비전과 후원자들의 이야기도 함께 소개된다.85세가 된 김혜자가 이번 다큐멘터리를 통해 전하는 말은 "죽지 마세요."다. 자신의 연기 인생과 나눔 활동을 돌아보며 이 말을 건네게 된 이유를 직접 풀어놓는다.SBS 특집 다큐멘터리 '김혜자의 안부-죽지 마세요'는 오는 4일 오후 11시 5분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr