박형식이 영화 '패밀리 포스'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 박형식이 영화 '패밀리 포스'에서 해병대 특수수색대 병장으로 변신한다.'패밀리 포스'는 해병 3대 가족이 전투력이나 정보력이 아닌 가족의 힘으로 테러에 맞서는 코믹 액션 영화로, 원신연 감독이 연출을 맡았다. 극 중 박형식은 철두(차승원 분)와 예분(라미란 분)의 아들 철훈을 연기한다. 철훈은 해병대 특수수색대 병장으로, 말년 휴가를 보내던 중 예상하지 못한 테러 사건에 휘말리는 인물이다.박형식은 이번 작품에서 강인한 모습부터 능청스러운 면까지 오가며 액션과 코미디를 함께 선보일 예정이다. 특히 부모로 만나는 차승원, 라미란과의 호흡도 주요 관전 포인트다.앞서 박형식은 사극, 로맨틱 코미디, 액션, 법정물, 좀비물 등 여러 장르를 오가며 활동했다. 지난해 SBS '보물섬'에서는 서동주 역을 맡아 복수를 향해 나아가는 인물의 변화를 그려냈고, '2025 SBS 연기대상' 미니시리즈 장르·액션 부문 남자 최우수 연기상을 받았다.최근에는 넷플릭스 '각잡힌 사이' 출연도 확정했다. 박형식은 오는 12월 19~20일 일본 KEIO ARENA에서 2026 도쿄 팬 콘서트 'SIKcret Christmas Village: The Special Invitation'을 개최하며 활발한 활동을 이어간다.'패밀리 포스'는 지난 9월 촬영에 돌입했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr