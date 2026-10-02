방송인 장성규와 김종호 선수가 13년 전 만났다. / 사진=장성규 SNS

방송인 장성규가 양궁 컴파운드 대표 김종호 선수와 각별한 인연을 소개했다.장성규는 지난 1일 자신의 인스타그램을 통해 김종호 선수와 만나서 나눴던 대화를 써 내려갔다.먼저 장성규가 금메달을 획득한 김종호 선수에게 사진을 찍자며 다가갔다. 그러자 김종호 선수는 흔쾌히 수락하며 "이미 아나운서님이랑 사진 찍었었어요!"라고 말했다.이에 장성규는 "언제냐"고 물었고, 김종호 선수는 "13년도에 괴산에서 신화방송 녹화할 때"라며 "그때가 저 대학교 1학년 때다. 아마 얼굴이 달라져서 기억 못하실 것"이라고 설명했다.이를 들은 장성규는 놀라며 "그 사진 지금도 갖고 계세요!?"라고 물었고, 이후 김종호 선수로부터 사진을 받았다고 알렸다.함께 첨부된 사진에는 과거와 현재 두 사람의 모습이 고스란히 담겼다. 장성규는 "대학교 1학년 선수와 신입 아나운서였던 우리"라며 "13년 만에 재회한 둘은 서로 성장해 있었다"고 전했다.그러면서 장성규는 "그는 아시안 게임 금메달리스트가 되었고, 나는 그 순간을 전달하는 캐스터가 됐다"며 남다른 소회를 덧붙였다.한편 김종호 선수는 지난 1일 '2026 아이치-나고야 아시안게임'에서 국내 최초로 컴파운드 남자 개인전 금메달을 목에 걸었다. 한 번의 실수도 없이 과녁 한가운데만 명중시켰고, 마지막 발까지 과녁 정중앙을 맞추면서 '12발 연속 10점'이라는 신궁의 솜씨를 뽐냈다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr