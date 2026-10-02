그룹 에이티즈 홍중 / 사진 제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ) 홍중이 데뷔 후 처음으로 솔로 페스티벌 무대에 오른다.홍중은 오는 4일 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열리는 '2026 일렉트릭 데이지 카니발 코리아(EDC 코리아)'에 출연한다. 'NO1'이라는 이름으로 오후 8시부터 9시까지 야외 무대인 '서킷 그라운즈(CIRCUIT GROUNDS)'에서 공연한다.이번 무대를 위해 홍중은 세트리스트에 포함된 곡들의 리믹스와 편곡 작업에 직접 참여했다. 에이티즈의 곡도 새롭게 편곡해 기존 그룹 공연과는 다른 구성으로 선보일 예정이다.홍중은 에이티즈 앨범에서 꾸준히 작사와 작곡에 참여해왔으며 개인 음악 작업도 이어왔다. 이번 EDC 코리아는 그룹이 아닌 홍중 개인으로 참여하는 첫 페스티벌이다.EDC는 1997년 미국 로스앤젤레스에서 시작한 일렉트로닉 뮤직 페스티벌로, 현재 라스베이거스를 비롯해 멕시코, 브라질, 일본 등 여러 지역에서 개최되고 있다. 올해 EDC 코리아는 오는 3~4일 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 열린다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr