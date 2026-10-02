이시언이 붕어빵 아들을 공개했다. / 사진='한혜진' 유튜브 캡처

이시언이 붕어빵 아들을 공개했다. / 사진='한혜진' 유튜브 캡처

모델 겸 방송인 한혜진이 이시언의 아들을 보고 아빠와 똑 닮은 외모에 놀라워했다.지난 1일 한혜진의 유튜브 채널에는 '이시언+서지승 부부의 임신, 출산 비하인드 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 한혜진이 배우 이시언과 서지승 부부의 집에 방문하는 모습이 담겼다.한혜진은 모유 수유를 마치고 등장한 서지승을 보고 "엄마 안 같다"며 놀랐다. 서지승이 "언니 온다고 화장했다"고 밝혔고 이시언은 "얼마 전에 화장품 광고도 찍었다"고 덧붙였다.한혜진은 "오빠는 대체 어떤 사람이랑 살고 있는 거냐"라고 말했다. 이에 이시언은 "솔민이 엄마?"라고 너스레를 떨었다.이후 한혜진은 이시언의 붕어빵 아들 솔민 군을 만났다. 한혜진은 아들을 바라보며 "웬일이냐. 진짜 똑같이 생겼다. 눈도 입술도 똑같다"라며 신기해했다. 아이를 안은 한혜진은 긴장한 모습을 보였다. 그는 "땀 나고 무섭다"며 "같은 무게여도 운동이랑 다르다"고 말하며 황급히 이시언에게 아이를 넘겼다.이시언과 서지승은 3년간의 열애 끝에 2021년 12월 결혼했다. 지난 5월 첫 아들을 품에 안았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr