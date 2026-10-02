배우 이민호가 영화 '암살자(들)' 언론시사회에 참석했다. / 사진제공=하이브미디어코프

부산국제영화제가 '액터스 하우스 : 이민호' 행사 취소를 알렸다. / 사진=부산국제영화제 SNS

배우 이민호의 부산국제영화제 '액터스 하우스' 행사가 갑작스레 취소됐다. 이민호가 출연한 영화 '암살자(들)'(감독 허진호)을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 이어지는 가운데 내려진 결정이어서 그 배경에 관심이 모인다.제31회 부산국제영화제 측은 지난 1일 공식 SNS를 통해 "10월 7일 오후 6시 50분 예정이었던 '액터스 하우스 : 이민호' 행사가 부득이한 사정으로 인해 취소됐다"고 공지했다. 이어 "예매하신 티켓은 별도의 환불 신청이나 수수료 없이 일괄 자동 취소 및 환불 처리되며, 관련해 개별 안내 문자가 발송될 예정"이라고 전했다.이번 행사 취소는 이민호의 출연작 '암살자(들)'을 둘러싼 논란과 맞물려 눈길을 끈다. '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 사건의 배후를 추적하는 이야기를 그린 작품이다. 지난달 23일 개봉 이후 역사적 사건의 재구성 방식을 두고 역사 왜곡이라는 비판이 제기됐다.이에 제작진은 역사적 사건에 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화로, 특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존 사실을 부정·왜곡하려는 의도는 없다고 해명한 바 있다.부산국제영화제는 오는 6일 개막해서 15일까지 이어진다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr