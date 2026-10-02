그룹 플레어 유 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

그룹 플레어 유 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

그룹 플레어 유(FLARE U)가 미니 2집 'LOVEHOOD'(러브후드)의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 1일 공식 SNS를 통해 최립우와 강우진의 새 앨범 콘셉트 포토를 선보였다. 사진에는 하트 모양의 오브제를 활용해 사랑을 처음 경험하며 느끼는 설렘과 애틋함, 질투와 혼란 등의 감정을 표현한 두 멤버의 모습이 담겼다.'LOVEHOOD'는 플레어 유가 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'(유스 에러)에서 시작한 청춘 이야기를 이어가는 앨범이다. 전작이 실수와 차이를 겪는 두 사람을 다뤘다면, 이번에는 처음 마주한 사랑과 그 과정에서 생기는 감정의 변화를 소재로 삼았다.앨범에는 타이틀곡 '너의 계절이 찾아와 (Bloom)'를 비롯해 '백일밤 (Hundred Nights)', 'False Alarm', 'Madly in Love', 'Window View', '잠시 너를 잊었어 (Never Ever)' 등 총 6곡이 수록된다.플레어 유의 미니 2집 'LOVEHOOD'는 오는 10월 14일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr