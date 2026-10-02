셩해은, 비행하는 일반인이었는데…수십억 버는 인플루언서로 성장

'환승연애2' 출신 성해은이 완연한 가을 분위기를 뽐냈다.성해은은 1일 자신의 SNS에 "가을여자같아요?"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 성해은은 베이지색 트렌치 재킷에 짧은 블랙 팬츠를 매치한 채 서울 거리를 거닐고 있다. 긴 생머리를 늘어뜨린 그는 손으로 입을 가린 채 환하게 웃는 등 자연스러운 포즈를 취했다. 늘씬한 각선미와 연예인 못지않은 비주얼도 시선을 끈다.특히 성해은은 티빙 '환승연애2' 출연 전 대한항공 객실 승무원으로 근무했던 평범한 직장인이었다. 2022년 '환승연애2'를 통해 대중에게 얼굴을 알린 뒤 폭발적인 관심을 받으며 단숨에 유명 인플루언서로 떠올랐다.이후 오랜 기간 몸담았던 항공사를 퇴사한 성해은은 본격적인 셀럽의 삶을 이어가고 있다. 각종 브랜드 행사와 광고, 화보, 방송 등에 모습을 드러내는 것은 물론 SNS와 유튜브를 통해서도 활발하게 활동 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr