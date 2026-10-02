구교환, 신승호, 강기영이 영화 '부활남: 더 레드'의 촬영 뒷이야기를 풀어놓는다. / 사진=텐아시아 DB

구교환, 신승호, 강기영이 영화 '부활남: 더 레드'의 촬영 뒷이야기를 풀어놓는다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

구교환, 신승호, 강기영이 영화 '부활남: 더 레드'의 촬영 뒷이야기를 풀어놓는다.구교환, 신승호, 강기영은 오는 4일 오후 6시 공개되는 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한다. 세 사람은 지난달 30일 개봉한 '부활남: 더 레드'에서 함께 호흡을 맞췄다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 다시 살아나는 능력을 알게 된 후 의문의 추격을 당하면서 벌어지는 이야기다. 구교환을 비롯해 신승호, 강기영, 김시아, 김성령 등이 출연한다.구교환은 죽을 때마다 부활하는 석환을 연기하며 액션 연기에 도전했다. 앞서 그는 액션 촬영에 대해 "마치 안무를 배우듯이 액션을 배우고, 합을 춤처럼 잘 만들어내려고 노력했다"고 밝힌 바 있다.신승호는 다른 사람을 조종하는 블랙 역을 맡아 구교환과 대립하고, 강기영은 석환의 절친 영하로 등장한다. 세 사람은 '요정재형'에서 정재형과 만나 액션 촬영 과정과 현장에서 있었던 이야기를 전할 예정이다.특히 구교환은 최근 오랜 연인으로 알려졌던 이옥섭 감독과 이미 부부였다는 사실이 뒤늦게 알려졌다. 소속사 나무엑터스에 따르면 두 사람은 2013년부터 교제해 2022년 혼인신고를 했으며 별도의 결혼식은 올리지 않았다.구교환은 결혼 소식이 알려진 데 이어 작품 홍보 일정도 이어가고 있다. '부활남: 더 레드'에 이어 김윤석과 호흡을 맞춘 영화 '폭설'도 오는 11월 개봉을 앞두고 있다.'요정재형' 구교환, 신승호, 강기영 편은 오는 4일 오후 6시 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr