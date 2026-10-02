유해진 자택 앞 집회가 예고되면서 갑론을박이 벌어지고 있다. / 사진=텐아시아DB, SNS

영화 '암살자(들)'(감독 허진호)을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 이어지는 가운데 주연 배우 유해진의 자택 앞 집회가 예고되면서 갑론을박이 벌어지고 있다.1일 신자유연대 김상진 대표는 자신의 SNS에 "영화 암살자 주연배우 유해진 씨의 집 앞에 집회 신고 완료"라고 밝혔다. 이와 함께 옥외집회 신고서도 공개했다.공개된 신고서에 따르면 집회 명칭은 '유해진 규탄, 암살자(들) 제작사 규탄'이다. 집회는 오는 3일부터 30일까지 열릴 예정이며 신고 인원은 20명이다. 방송 차량과 간이무대, 음향장비 등도 준비물로 기재됐다.김 대표는 유해진의 자택으로 추정되는 건물 사진도 게재했다. 이어 "내가 집회를 하면 아마도 기획사에서 유해진 거처를 옮길 것으로 예상된다"며 "추후 '가출해 도망간 유해진'을 입증해 보이겠다. 투쟁!"이라고 말했다.이를 두고 온라인에서는 의견이 엇갈리고 있다. 논란이 된 작품에 참여한 배우 역시 비판 대상이 될 수 있다는 취지의 주장도 이어졌다. 반면 작품의 역사적 사건 재구성에 대한 비판은 가능하더라도 출연 배우 개인의 자택 앞에서 집회를 여는 것은 지나치다는 반응도 이어졌다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로 사건의 배후를 추적하는 이야기를 그린 작품이다. 역사적 사건을 재구성한 방식을 두고 역사 왜곡이라는 비판이 제기되면서 논란이 이어지고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr