주병진이 어릴적 생활고를 고백했다./사진제공=tvN STORY

주병진이 어릴적 생활고를 고백했다./사진제공=tvN STORY

주병진, 이경규가 무려 36년 만에 한자리에서 만난다.오는 5일 오후 8시 방송되는 tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 61회에서는 주병진, 이경규가 출연해 방송과 인생에 대한 거침없는 회포를 푼다.먼저 익선동을 찾은 이영자와 박세리는 주병진을 만나 그의 소울푸드인 '스키야키'를 대접했고, 주병진은 “스키야키는 어릴 적 극심했던 가난 속에서 어머니가 특별한 날 해주시던 유일한 자부심 같은 음식”이라며 눈물겨운 유년 시절 추억을 고백한다.이어 80, 90년대 당대 최고의 스타이자 ‘개그계 신사’로 전성기를 누렸던 주병진의 솔직담백한 근황 토크가 이어진다. 노사연과 함께 한 ‘일밤 – 배워봅시다’ 비하인드 스토리부터, 연 매출 1600억 원을 달성하며 속옷 업계를 평정했던 사업가로서의 성공과 절망의 순간들, 그리고 여전히 연애를 꿈꾸면서도 결혼에 대한 두려움을 갖게 된 솔직한 속내까지 거침 없이 털어놓는다.‘예능 대부’ 이경규는 자신의 40년 단골집이자 청춘의 기억이 깃든 여의도의 한 대구탕집에서 주병진과 36년 만에 마주한다. 만남 초반의 쑥스러움도 잠시, ‘일요일 일요일 밤에’ 시절의 추억을 꺼내자 두 사람의 환상적인 티키타카가 금세 살아난다.전설의 코너 ‘몰래 카메라’가 주병진의 아이디어에서 출발했다는 비하인드와 함께, 천하의 이경규가 유일하게 두려워했던 카리스마 선배 주병진과의 에피소드까지 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr