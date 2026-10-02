그룹 보이넥스트도어의 투어 'KNOCK ON Vol.2' 서울 공연 메인 포스터. / 사진제공=KOZ엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 데뷔 후 처음으로 미국 빌보드 '톱 투어' 차트에 진입했다.빌보드가 지난달 30일(현지시간) 발표한 최신 박스스코어에 따르면 보이넥스트도어의 월드 투어 'KNOCK ON Vol.2'는 '톱 투어' 차트 26위를 기록했다. 집계 기간 포함된 6회 공연에서 약 580만 달러의 티켓 매출을 올렸으며 관객 6만9300명을 동원했다.보이넥스트도어가 단독 투어로 빌보드 '톱 투어'에 이름을 올린 것은 이번이 처음이다. 최근 5년 내 데뷔한 K팝 그룹 가운데 올해 해당 차트에 진입한 팀도 현재까지 보이넥스트도어가 유일하다.'KNOCK ON Vol.2'는 지난 7월 서울 KSPO DOME에서 시작해 아시아와 북미 24개 도시에서 총 38회 규모로 진행된다. 서울과 부산을 비롯해 오사카, 치바, 나가노, 타이베이, 홍콩 등의 공연이 매진됐다.보이넥스트도어는 지난달 28일 정규 1집 리패키지 'HOME: DELUXE'를 발매하고 활동 중이다. 월드 투어는 오는 10~11일 일본 치바 라라 아레나 도쿄베이에서 이어진다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr