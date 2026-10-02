넷플릭스

현빈과 결혼한 배우 손예진도 욱하는 순간이 있다고 한다.지난달 29일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 손예진과 인터뷰를 진행했다. 손예진은 대한민국을 대표하는 청순의 아이콘인 만큼 산뜻한 블루 스트라이프 셔츠에 깔끔한 중단발로 멋을 내고 등장했다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 '조원'(지창욱 분)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'(나나 분)의 이야기를 그린다. 손예진은 극 중 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안하는 '조씨부인' 역을 맡았다. 조씨부인은 누구보다 뛰어난 재능과 매력을 지녔지만, 여인으로서는 아무것도 할 수 없는 시대의 현실에 막혀 '조윤'이라는 이름마저 내려놓은 채 사대부 여인으로 살아가는 인물이다.이날 손예진은 인터뷰 말미 아이에 대한 이야기가 나오자 한층 밝아진 표정을 보였다. 그는 "애기가 말을 안 듣거나 음식을 흘리면 순간 욱한다. 누구나 다 겪는 거 아니겠나"라고 말했다.그러면서 "지금 너무 이쁘다. 이 시기만큼은 육아에 최선을 다하고 싶다. 나의 품을 떠날 때 나의 시간이 많아지지 않겠나. 그렇기에 지금은 육아에 올인할 것"이라고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr