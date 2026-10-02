최예나 / 사진=텐아시아 DB

가수 최예나(YENA)가 나우아임영과 함께 블락비의 '보기 드문 여자'를 새롭게 선보인다.최예나는 2일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 디지털 싱글 '보기 드문 여자 (Feat. 나우아임영(NOWIMYOUNG))'를 발매한다.이번 싱글은 2014년 블락비가 발표한 원곡을 재해석한 곡으로, 나우아임영이 피처링에 참여해 최예나와 함께 남녀의 설레는 감정을 표현했다.곡에는 서로에게 끌리면서도 밀고 당기는 두 사람의 이야기가 담겼다. 최예나는 자신을 '보기 드문 여자'라고 소개하는 인물을, 나우아임영은 그에게 적극적으로 다가가는 연하남을 맡았다.두 사람의 호흡과 음색의 조합이 이번 재해석의 감상 포인트다. 두 사람은 각기 다른 음색으로 가사를 주고받으며 관계를 풀어낸다.최예나는 앞서 앙코르 콘서트 '2026 YENA ENCORE LIVE <네모로부터 시작된, 잡힐 듯 말 듯 한 이세계 : 극장판>'에서 이 곡의 무대를 선공개했다. 공연에서 먼저 팬들에게 들려준 곡을 정식 음원으로 내놓으며 무대 밖에서도 감상할 수 있게 됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr