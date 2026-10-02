배우 문지인과 박세영이 데이트에 나섰다. / 사진=문지인 SNS

배우 문지인과 박세영이 데이트에 나섰다. / 사진=문지인 SNS

배우 문지인과 박세영이 데이트에 나섰다. / 사진=문지인 SNS

육아에 한창인 두 여배우 박세영과 문지인이 충격적인 식사량을 보였다.문지인은 지난 1일 자신의 인스타그램에 "첫 외식을 너와💕"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 문지인이 배우 박세영과 만나 밖에서 식사를 즐기고 있는 모습. 특히 박세영은 작은 그릇에 담긴 스프류를, 문지인은 샐러드가 잔뜩 올려져 있는 메뉴를 주문해 눈길을 끌었다.이후 두 사람은 육아 관련 수업을 들었다. 문지인은 "내가 맘 클래스에 와있다니"라며 엄마가 된 사실을 아직 실감하지 못하는 면모를 보였고, 박세영에게 "네 덕에 이런 수업도 다 들어보네😁"라며 고마움을 전했다.한편 박세영은 KBS2 드라마 '학교 2013'을 통해 인연을 맺은 배우 곽정욱과 2022년 결혼해 3년 만인 지난해 5월 딸을 출산했다. 문지인은 2024년 5월 김기리와 백년가약을 맺었으며, 지난 8월 아들을 낳았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr