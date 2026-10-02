가수 강남이 포켓몬 카드 구매를 두고 고민하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '동네친구 강나미' 영상 캡처

가수 강남이 약 5000만 원에 달하는 포켓몬 카드를 구매했다. / 사진=유튜브 채널 '동네친구 강나미' 영상 캡처

가수 강남이 약 5000만 원에 달하는 포켓몬 카드를 구매했다.1일 유튜브 채널 '동네친구 강나미'에는 '전세계 1등 포켓몬 카드. 강나미가 손에 넣었습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 강남이 국내 최대 규모의 포켓몬 카드 행사장을 찾은 모습이 담겼다.행사장을 곳곳을 둘러보던 강남은 평소 눈여겨보던 카드를 발견했지만 쉽게 결정을 내리지 못했다. 카드 두 장의 가격이 4600만 원으로 약 5000만 원에 달했기 때문이다.강남은 "원래 사려고 했던 카드다. 그런데 가격이 망설여진다"고 말했다. 이어 관계자에게 적정 가격이 맞는지 확인했고, 현재 시세에 부합하는 수준이라는 설명을 들은 뒤 한동안 고민을 이어갔다.결국 강남은 해당 부스를 다시 찾아 카드를 구매했다. 고가의 카드를 손에 넣은 뒤에는 부담감을 숨기지 못했다. 그는 결제를 하면서 "손이 떨린다"고 말한 데 이어 "나 일해야겠다. 많이 해야겠다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.한편 강남은 2019년 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 결혼했다. 지난 4월에는 신동엽, 이수지, 지예은 등이 소속된 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr