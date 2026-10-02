한가인이 농심을 방문했다. / 사진=텐아시아DB

한가인이 농심을 방문했다. / 사진=한가인 유튜브

한가인이 농심을 방문했다. / 사진=한가인 유튜브

배우 한가인이 최근 뒷광고 관련 의혹으로 한 차례 곤욕을 치른 가운데, 이번에는 콘텐츠 시작부터 "PPL이나 광고가 아니다"라고 강조했다.지난 1일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 한가인이 라면 제조사 농심을 방문해 제품 개발 과정을 살펴보는 영상이 공개됐다.이날 한가인은 농심 본격 탐방에 앞서 이번 방문이 광고 목적으로 이뤄진 것이 아니라고 먼저 설명했다. 그는 "꼭 아셨으면 좋겠는 게 PPL이나 광고로 온 게 아니다"라며 "개인적으로 PD님에게 '농심 라면 연구소에 한 번 들어가 봤으면 좋겠다'고 말씀드렸다"고 밝혔다.섭외 과정도 직접 설명했다. 한가인은 "어렵게 연락해서 굉장히 오랜 기간 컨펌을 받은 뒤 들어오게 됐다"고 말했다. 최근 광고를 둘러싼 논란을 겪었던 만큼 콘텐츠의 성격을 시작부터 분명히 한 것으로 보인다.한가인은 유튜브 활동을 시작한 뒤 라면에 관심을 갖게 된 과정도 전했다. 그는 "원래 라면을 잘 먹는 체질이 아니라 평생 10봉도 안 먹었다고 했다가 욕을 많이 먹었다"며 "유튜브를 하면서 여러 라면을 먹어보고 다양한 레시피를 접하다 보니 라면 덕후가 됐다"고 이야기했다.이후 한가인은 라면 개발 연구팀을 만나 제조 과정을 살펴봤다. 자신이 직접 끓인 라면과 연구팀의 조리법을 비교하는가 하면, 라면 스프를 직접 만들어보며 신제품 개발 과정도 체험했다.앞서 한가인은 유튜버 사망여우가 제기한 이른바 '먹는 알부민' 제품의 광고 방식 관련 의혹에 이름이 언급됐다. 당시 한가인은 해당 제품을 직접 구매했다는 결제 내역을 공개하며 해명했다. 이후 사망여우 측이 한가인과 관련해서는 자신의 판단에 오류가 있었다는 취지로 사과하면서 논란은 일단락됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr