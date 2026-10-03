사진=텐아시아DB, 야노시호 유튜브

사진=야노시호 유튜브

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일본 모델 야노시호가 추성훈을 처음 본 순간 사랑에 빠졌던 당시를 회상했다.2일 유튜브 채널 '야노시호'에는 '일본 상류층이 모여사는 별장 대공개(ft.상위 1% 도쿄 엄마)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 야노시호는 일본 가루이자와에 있는 오랜 지인의 별장을 찾았다. 별장 투어를 마친 그는 테라스에서 지인 모녀와 대화를 나누며 남편 추성훈과의 첫 만남에 관한 이야기를 꺼냈다.야노시호는 지인의 어머니를 향해 "추성훈 오디션을 본 사람"이라고 소개했다. 제작진이 당시 추성훈을 처음 봤을 때 어떤 느낌이었는지 묻자, 지인의 어머니는 강렬했던 첫인상을 떠올렸다.그는 "처음에 추상이 진짜 새까맣고 손에 붕대를 감고 있었다"고 말했다. 당시 추성훈은 양손에 붕대를 감은 채 주먹을 쥔 모습이었고, 화려한 주얼리도 하지 않은 투박한 차림이었다고. 지인의 어머니는 "엄청난 아우라였다"면서도 "어떤 사람인지 궁금하게 만들었고, 약간 무서운 느낌도 들었다"고 솔직하게 털어놨다.격투기 선수를 가까이서 접할 일이 드물었던 만큼 큰 체격과 상처를 감싼 붕대가 더 강한 인상을 남긴 것으로 보인다. 그는 "그래도 시호가 추상을 너무 좋아해서"라고 덧붙이며 야노시호가 이미 추성훈에게 푹 빠져 있던 모습을 전했다.야노시호는 추성훈을 보기 위해 격투기장을 찾았던 것은 아니라고 밝혔다. 지인의 어머니가 "추성훈 경기 보고 첫눈에 반한 거지?"라고 묻자 그는 "원래 다른 사람 격투기를 보러 갔는데 우연히 나왔다"고 답했다. 그러면서 추성훈을 본 순간 "'저 사람이다' 하고 핑 하고 사랑에 빠진 것"이라고 고백했다.함께 있던 지인도 두 사람의 결혼식에서 본 장면을 기억했다. 그는 "둘이 서로 이상형이라고 이야기한 스토리 드라마 같은 게 되게 기억이 난다"고 말해 두 사람의 남다른 인연을 짐작하게 했다.추성훈은 같은 날 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법' 선공개 영상에서 야노시호의 경제력을 언급하기도 했다. 김종국이 야노시호가 자신보다 돈을 훨씬 많이 벌지 않느냐고 묻자 추성훈은 "그렇다니까 뭐. 꼼짝 못 하잖아 나"라고 답했다. 그는 아내가 돈 관리를 잘한다며 "진짜 대단하다"고 칭찬했다.한편 야노시호와 추성훈은 2009년 결혼해 2011년 딸 추사랑을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr