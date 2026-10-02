사진=김선태 유튜브

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가수 로이킴이 '슈퍼스타K4' 우승 상금 기부를 둘러싼 오해와 악플을 직접 꺼냈다.2일 유튜브 채널 '김선태'에는 '로이킴 홍보'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 가수 로이킴이 출연해 Mnet '슈퍼스타K4' 우승 이후의 이야기를 전했다.이날 로이킴은 당시 5억원으로 알려진 우승 상금의 실제 구조부터 설명했다. 그는 "사람들이 헷갈리는 게 당시 우승 상금이 5억 원이었다. 그런데 2억 원은 음반 제작비였다"며 "3억 원이라는 현금을 받을 수 있었는데 세금을 떼고 2억8000만원이 들어왔다"고 밝혔다.로이킴은 받은 상금에 자신이 추가로 번 돈까지 더해 약 3억2000만원을 기부했다고 말했다. 기부처는 대형 재단이 아닌 유기견 보호소와 사설 복지관 등 10여 곳이었다. 그는 "세상에 대한 불신과 저항 정신이 있던 친구였다"며 큰 기관에 기부금을 맡겼을 때 돈이 제대로 쓰일지 의문이 들었다고 털어놨다.직접 도움이 필요한 곳을 찾은 선택에는 예상 밖의 부담도 따랐다. 일부 소규모 시설은 기부금 세액공제 처리가 되지 않았기 때문이다. 로이킴은 "결국 그거에 대한 세금을 이중으로 내서 사실 3억2000만원보다는 더 낸 것"이라고 고백했다.선행 뒤에는 뜻밖의 '먹튀 의혹'이 붙었다. 로이킴은 "저는 진짜 뭐만 하면 다 논란이었던 것 같다"고 운을 뗀 뒤, 기부 내역을 자세히 공개하지 않은 이유를 밝혔다. 그는 "'오른손이 한 일을 왼손이 모르게 해야 한다'는 생각에 취해 있던 아이였다"며 당시에는 기부 사실만 알렸다고 설명했다.활동 1년 만에 학업을 위해 미국으로 돌아가자 비난은 더 커졌다. 로이킴은 "'기부 안 하고 도망간다', '우승하더니 먹튀다', '돈 바짝 벌고 학교로 돌아가 평범하게 살려고 한다'는 기사와 악플이 쏟아졌다"고 회상했다. 결국 출국 전 마지막 팬미팅에서 기부 내역서를 들고 팬들 앞에 섰다. 그는 "하나씩 하나씩 다 읽어드렸던 기억이 있다"고 말했다.한편 로이킴은 2012년 '슈퍼스타K4' 우승 후 이듬해 '봄봄봄'으로 데뷔했다. 그는 오는 6일 오후 6시 신곡 '크게 울어라'를 발표하며, 11월 21일과 22일에는 데뷔 후 처음으로 체조경기장 콘서트를 연다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr