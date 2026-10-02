사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '사나의 냉터뷰'

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배우 이준호가 2PM 멤버들과 격하게 다퉜던 과거를 솔직하게 털어놨다.1일 유튜브 채널 '일일칠 117'의 '사나의 냉터뷰'에는 'FOX의 악마, 준호 선배 등장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이준호는 그룹 활동 당시 헤어와 메이크업을 받는 순서를 두고 멤버들끼리 겪었던 일을 전했다. 그는 "초반에는 누군가 일찍 받고 늦게 받은 친구가 있으면 다음에는 알아서 일찍 하겠거니 했다"면서도 "안 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.사나가 "오빠들은 싸운 적 있냐"고 묻자 이준호는 망설임 없이 "있지"라고 답했다. 그는 "착하게 얘기하는 건지 진짜 기억이 안 나는 건지 다들 안 싸운다고 이야기하는데 싸우긴 엄청 싸운다"고 밝혔다.이준호는 2PM이 방송에서 늘 화목한 팀으로 비쳤던 이유에 대해서도 자신의 생각을 털어놨다. 그는 "왜 안 싸운다고 얘기할까 생각하다가 나도 어느샌가 방송에 나가서 '저희는 안 싸웁니다'라고 하더라"며 "아까도 싸우고 어제도 싸웠는데 '저희는 안 싸웁니다. 말로 풉니다'라고 한다"고 말했다.그는 "물론 말로 풀지만 싸우면서도 안 싸운다고 하는 게 자연스러운 흐름이었던 것 같다"고 덧붙였다. 오랜 시간 함께 활동한 만큼 사소한 일로 부딪히기도 했지만, 갈등을 대화로 풀어냈다는 의미로 풀이된다.이준호는 사나에게 트와이스의 관계를 묻기도 했다. 사나는 "우리는 진짜 안 싸웠다"고 단호하게 답했다. 이준호는 "너도 7년이 지나면 '저희도 그땐 다 싸웠어요' 할 수 있다"고 받아쳤다. 사나가 "진짜 말로 풀었다"고 재차 강조하자 이준호는 "싸웠네"라고 정리해 현장을 폭소케 했다.사나의 말솜씨에 대한 칭찬도 이어졌다. 이준호는 "사나가 말싸움을 잘할 것 같다는 생각을 했다"며 과거 사나가 조리 있게 말하는 영상을 본 적 있다고 밝혔다. 그는 "논리정연하게 팩트로 얘기하는 타입이더라. 감정을 싣지 않고 한국말을 너무 잘하더라"고 칭찬했다.그러면서 2PM의 다툼 방식을 떠올린 이준호는 "우리도 그렇게 싸웠다. 우리는 욕을 섞었다"고 덧붙여 다시 한번 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr