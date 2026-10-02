하성운이 함께 도서관 데이트하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다./사진=텐아시아DB

하성운이 함께 도서관 데이트하고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 24일부터 30일까지 '독서의 계절, 함께 도서관 데이트하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 그는 올해 워너원 멤버들과 7년 만에 다시 뭉쳐 팬들과 만났다. 워너원은 지난 4월부터 6월까지 리얼리티 프로그램 '워너원고 : 백 투 베이스'를 선보였으며, 지난 8월에는 미국 로스앤젤레스에서 열린 'KCON LA 2026' 무대에 올라 오랜만에 글로벌 팬들과 재회했다.2위는 아스트로 차은우가 올랐다. 그는 현재 군 복무 중으로 내년 1월 27일 전역을 앞두고 있다. 지난해 7월 현역으로 입대한 차은우는 군 복무 중에도 차기작을 검토하고 있다. 소속사 판타지오에 따르면 새 드라마 '서라벌 나이프'는 전역 후 출연을 검토 중인 작품 중 하나다.3위는 더보이즈 주연이 차지했다. 그는 지난달 에이스팩토리와 전속계약을 체결하며 배우로서 활동 영역을 넓힐 예정이다. 더보이즈는 최근 상연, 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 큐, 선우, 에릭 등 9인이 세븐에잇레코즈와 그룹 활동 계약을 체결했다. 주연은 개인 활동과 더보이즈 활동을 병행하며 팬들과 만날 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '억새 명소 같이 가고 싶은 여자 가수는?', '억새 명소 같이 가고 싶은 남자 가수는?', '억새 명소 같이 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '억새 명소 같이 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr