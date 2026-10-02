사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 원더걸스 출신 선예가 끼 많은 막내딸의 아이돌 데뷔 가능성에 긍정적인 반응을 보였다.2일 방송된 MBN·채널S 예능 '전현무계획4'에서는 전현무, 이선민과 '먹친구' 선예, 손준호가 경상남도 밀양에서 국밥 먹트립을 즐기는 모습이 그려졌다.이날 전현무는 세 딸을 키우고 있는 선예에게 아이들의 성격을 물었다. 선예는 "완전히 다르다"며 각기 다른 매력을 소개했다. 그는 "첫째는 조용하고 차분하고, 둘째는 알아서 다 하는 스타일"이라고 설명했다.막내딸을 두고는 남다른 에너지와 끼를 언급했다. 선예는 "셋째는 아들 같은 딸이다. 끼가 많고 에너지가 많다. 진짜 텐션이 높다"고 말했다. 이에 전현무는 망설임 없이 "그렇다면 JYP 보내라"고 제안해 웃음을 자아냈다.전현무는 JYP엔터테인먼트 수장 박진영이 자신의 딸도 아이돌로 만들고 싶어 한다는 이야기를 덧붙였다. 그는 비와 김태희 부부의 딸까지 언급하며 세 아이가 함께하는 3인조 걸그룹을 제안했다. 선예는 "귀엽다. 제 딸도 거기에"라고 반응하며 흐뭇한 미소를 보였다.다만 아이돌 데뷔 여부는 딸의 의사가 우선이라는 입장이었다. 선예는 "딸도 생각이 있다면 괜찮을 것 같다"며 가능성을 열어뒀다. 'JYP가 걸그룹 맛집 아니냐'는 말에는 "저도 JYP면 얼마든지 믿고 맡긴다"고 답하며 친정 같은 소속사를 향한 신뢰를 드러냈다.선예는 '죽기 1분 전이면 무엇을 할 것 같으냐'는 질문에도 가족을 떠올렸다. 그는 "가족들 얼굴을 볼 것 같다. 손잡고 미안하고 고맙고 사랑한다고 이야기하지 않을까"라고 말해 뭉클함을 안겼다.선예는 2013년 아이티 봉사활동에서 만난 선교사 제임스 박과 결혼해 세 딸을 두고 있다. 원더걸스 활동 이후 가정에 집중했던 그는 현재 가수와 뮤지컬 배우로 활동하며 활발하게 대중과 만나고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr